iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan A18 Pro işlemcilerin benchmark test sonuçları açıklandı. Sonuçlarda, işlemcinin M1 çiplerden daha hızlı olduğu görüldü. Bu da iPhone'ların bilgisayar seviyesinde performans sunabildiği anlamına geliyor.

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikle iPhone 16 serisini resmen bizlerle buluşturmuştu. Cihazlar, önemli yeniliklerle geliyordu. Bunlardan biri de tamamen yeni A18 işlemcilerdi.

Pro modellerde A18 serisinin üst seviye işlemcisi olan A18 Pro kullanıldığı açıklanmıştı. Şimdi ise bu çip özelinde testler yapıldı. Sonuçlar ise oldukça etkileyici.

A18 Pro, M1 işlemciden daha hızlı

Geekbench testlerine baktığımızda A18 Pro’nun tek çekirdekte 3429, çoklu çekirdekte ise 8790 puan aldığını görüyoruz. Bu da iPhone 15 Pro’daki A17 Pro’dan %20 civarında, iPhone 15’in A16 Bionic işlemcisinden ise %30-35 civarında daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Apple da yaptığı açıklamalarda 2’si yüksek performans 4’ü verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli CPU’ya sahip A18 Pro’nun CPU konusunda geçen seneki A17 Pro işlemciye kıyasla %15 daha hızlı olduğunu söylemişti. GPU tarafında %20 daha iyi performans ve verimlilikte ise %20 daha az güç kullanma sunduğunu da eklemişti. Testler de Apple’ın açıklamaların doğrular nitelikte.

Ancak en çok dikkat çeken kısım, A17 Pro ile olan karşılaştırılması değil. Öyle ki benchmark testlerine göre A18 Pro, Apple’ın Mac ve iPad modellerinde gördüğümüz çip M1’den daha iyi. Evet, çoğu test iPhone 16 Pro’nun M1’li MacBook modellerinden daha hızlı olduğunu gösteriyor.

9to5Mac’in aktardığı testlere göre M1 işlemci çoklu çekirdekte 8351 puan alıyor. A18 Pro’da ise 8790 puan karşımıza çıkmıştı. Bu da iPhone 16 Pro işlemcisi %5 civarında daha hızlı demek.

Tabii ki yepyeni bir çipi 4 yıllık bir çiple karşılaştırmak kulağa pek mantıklı gelmiyor olabilir. Ancak buradaki etkileyici olan şey, iPhone’ların bugün hâlâ sıkça satılan ve “güçlü” olarak nitelendirebileceğimiz bir dizüstü bilgisayarı geride bırakması. Bu da Apple silikon işlemcilerin ne kadar hızlı ve iyi geliştiğini gözler önüne seriyor.