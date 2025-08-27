Apple, iPhone 17 serisi için gün sayıyor. Ancak tüketiciler, hâlâ iPhone 16'yı değerlendiriyorlar. Peki iPhone 16 alınır mı? İşte bu telefonun özellikleri ve güncel fiyatları...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu iPhone 16 serisi, pek çok alanda önceki modellerden ayrıldılar. Şirket hem tasarım hem de teknik özellikler tarafında önemli iyileştirmelerle karşımıza çıktılar. Peki iPhone 17'nin duyurulmasına sayılı gün kalmışken iPhone 16 serisi hâlâ alınır mı?

Bu içeriğimizde iPhone 16 serisinin en uygun fiyatlı versiyonuna, yani iPhone 16'ya yakından bakacağız. Bu telefonun özelliklerini ve fiyatını detaylıca inceleyeceğiz. Böylelikle iPhone 16 alıp almayacağınıza kendiniz karar verebileceksiniz.

Karşınızda iPhone 16:

iPhone 16 tasarımı:

Boyutlar 147,6 mm x 71,6 mm x 7,80 mm Ağırlık 170 gram Renk Seçenekleri Laciverttaş, Deniz Mavisi, Pembe, Beyaz, Siyah

iPhone 16’nın standart modelinde çok önemli bir tasarım değişikliği bulunuyor. Bu tasarım değişikliği, telefonun kamera kurulumunda kendini gösteriyor. Apple artık standart modelde dikey olarak yerleştirilmiş kamera kurulumu tercih edecek. Apple'ın böyle bir karar almasının nedeni, Vision Pro'nun 3 boyutlu video izleme yeteneğini daha iyi destekleyebilmek. Ancak iPhone 16'nın diğer tasarım detayları, iPhone 15'ten pek de ayrılmıyor.

iPhone 16 ekranı:

Ekran boyutu 6.1 inç Yenileme hızı 60 Hz Çözünürlük 2556 x 1179 piksel Parlaklık 2000 nit Ekran tipi Super Retina XDR OLED

iPhone 16, tıpkı iPhone 15’te olduğu gibi 6.1 inç boyutlu OLED ekranla donatıldı. 60 Hz tazeleme oranı ve 2.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, 2556 x 1179 piksel çözünürlük sunuyor. Birkaç yıl önce hayatımıza giren Dynamic Island, bu modelde de yer alıyor.

iPhone 16 performansı:

İşlemci A18 CPU 6 çekirdekli GPU 5 çekirdekli Neural Engine 16 çekirdekli RAM 8 GB Depolama 128-256-512 GB

Apple, iPhone 16'da A18 ismini verdiği yepyeni bir işlemci kullanıyor. 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU'ya sahip olan bu işlemci, iPhone 15'e kıyasla yüzde 40 GPU performans artışı vadediyor. CPU performansı ise yüzde 30 artırılmış durumda.

Öte yandan; Apple'ın giriş seviye iPhone 16 modelinde 8 GB RAM kullanılıyor. Bunun nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ özellikleri. Apple Intelligence ismiyle sunulan özelliklerin cihaz içerisinde çalışabilmesi için böyle bir karar alındı.

iPhone 16 kamerası:

Arka kamera kurulumu 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2) Selfie kamera 12 MP (f/1.9)

Apple, iPhone 16'da önemli bir kamera iyileştirmesi yapmadı. Bu kamera kurulumunda yer alan 12 MP'lik ultra geniş açılı kameranın diyafram açıklığı f/2.2'ye yükseltildi. Bu da düşük ışık performansını iyileştirecek. Ayrıca iPhone 16, Vision Pro için uzamsal video yakalama özelliğine de kavuşmuş durumda. Ana kamera ise geçmişte olduğu gibi 48 MP çözünürlük sunuyor.

Kamera Denetimi ile Eylem butonu standart modelde!

iPhone serisini diğer iPhone'lardan ayıran bir özellik de Kamera Denetimi olarak isimlendirilen yeni bir buton. Güç tuşunun altına yerleştirilen yeni buton, fotoğraf ve video çekimleri için kullanılacak. Dokunmaya duyarlı buton kamera uygulamasını otomatik olarak açacak ve basılı tuttuğunuz sürece video çekimleri yapabileceksiniz. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma hareketleri de bu buton üzerinden yapılabilecek.

Apple, iPhone 15 Pro ile Eylem butonu kullanmaya başladı. Bu buton, yıllarca kullanılan ses açma-kısma tuşunun yerine geçti. iPhone 16'nın başlangıç versiyonunda bu buton da yer alıyor.

iPhone 16 bataryası:

Batarya kapasitesi 3.561 mAh Yüksek hızlı şarj 20W

iPhone 16, batarya tarafında da dikkat çeken iyileştirmeler aldı. Bu bağlamda; standart modelin pil kapasitesi 3.561 mAh’a çıktı. Önceki nesilde 3.349 mAh olduğunu düşündüğümüzde bu %6’lık artış demek. Apple'ın açıklamasına göre iPhone 16 bataryası, 22 saate kadar oynatmaya izin verecek.

iPhone 16 yapay zekâ özellikleri:

iPhone 16, Apple Intelligence özelliklerinin tamamını bünyesinde barındıracak. Ancak bundan daha fazlası var. Mesela yepyeni bir özellik olan Visual Intelligence. Bu yeni özellik, Kamera Denetimi butonu ile merak ettiğiniz bir nesneyi bulmanızı sağlayacak.

Bu yapay zekâ özelliği, yeni "Kamera Denetimi" tuşunu kullanarak merak ettiğiniz her şeyi bulmanızı sağlıyor. Örneğin bilmediğiniz bir yere geldiğinizde onu kameraya tutarak ne olduğunu tek tıkla bulabiliyorsunuz. Ya da kamerayı bir köpeğe tutup onun ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. iPhone 16, bunu yapmak için yapay zekâdan yararlanıyor.

iPhone 16 gelişmiş oyun özellikleri:

Apple, iPhone 15 Pro itibarıyla akıllı telefonlarını AAA oyunları oynatabilecek şekilde ayarladı. Bu durum, iPhone 16 serisinde standart modele eklendi. Dileyen kullanıcılar, Assassin's Creed: Mirage ve Resident Evil 7 Biohazard gibi AAA oyunları telefonlarından oynayabilecekler. A18 işlemci ile oyun performansını yüzde 30 artıran iPhone 16, ışın izleme teknolojisini de destekleyecek.

iPhone 16 teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç, 60 Hz, 2556 x 1179 piksel, Super Retina XDR, OLED İşlemci A18 RAM 8 GB Depolama 128-256-512 GB Arka Kamera 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2) Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Batarya 3.561 mAh (20W) İşletim Sistemi iOS 18 Boyutlar 147,6 mm x 71,6 mm x 7,80 mm Ağırlık 170 gram

iPhone 16 fiyatı ne kadar?

8 GB + 128 GB 69.999 TL 8 GB + 256 GB 75.499 TL 8 GB + 512 GB 86.499 TL