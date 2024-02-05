iPhone 16'nın teknik çizimleri ortaya çıktı. Teknik çizimler, sızıntıdan sonra bilgisayarda 3 boyutlu modeller hâline getirildi. Sızıntı gerçekse, iPhone 16 ile iPhone 16 Plus'ın tasarımı az çok belli oldu diyebiliriz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında duyurmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaklaşmakta olan akıllı telefonun teknik çizimleri ortaya çıktı. Bu çizimler, sızıntı ortaya çıkar çıkmaz 3 boyutlu konseptler hâline getirildi. Hâl böyle olunca iPhone 16 serisinin tasarımı, az çok belli oldu.

iPhone 16'ya ait teknik çizimleri sızdıran isim, geçmişte de Apple ile ilgili önemli sızıntılara imza atan Majin Bu oldu. Bu tarafından paylaşılan teknik çizimler, Apple'ın bu yıl radikal bir karar alacağını gösteriyor. Eğer teknik çizimler doğru ise iPhone 16, kamera kurulumunun farklı olması sebebiyle mevcut tüm iPhone'lardan ayrılacak.

İşte iPhone 16 serisi için paylaşılan teknik çizimler:

iPhone 16 serisi için paylaşılan teknik çizimlere baktığımızda telefonun genel yapısında büyük bir değişim olmayacağını görüyoruz. Güç tuşu ile anten, telefonun sağ tarafında yer almaya devam edecek. Sol kısımdaysa SIM kart girişi ile ses kontrol butonları yer alacak. Az önce de belirttiğimiz gibi tasarımdaki en büyük değişim, kameraların alt alta yerleştirilmesi olacak. Üstelik LED flaş, bu çerçevenin dışında yer alacak.

Teknik çizime dayanarak oluşturulan 3 boyutlu modeller ise şöyle:

Eğer yaşanan sızıntıya bakacak olursak iPhone 16'ya önden bakan bir kullanıcı, bu model ile iPhone 15 arasında hiçbir fark göremeyecek. Arka kısımdan bakıldığı zaman ise bu durum değişecek.

Bu sızıntının sadece iPhone 16 ile iPhone 16 Plus için geçerli olduğunu belirtelim. Pro modellerin tasarımının nasıl olacağı şimdilik belli değil. En azından bu konuyla ilgili sızdırılmış bir teknik çizim bulunmuyor.