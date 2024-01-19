iPhone 16'nın "kamera tuşu" ile gelebileceği iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre bu tuş, dokunmaya duyarlı olarak sadece fotoğraf çekmeye değil, yakınlaştırma yapma gibi diğer işlere de yarayacak.

Yakın zamanda iPhone 15 ailesini bizlerle buluşturan Apple, iPhone 16 için çoktan kolları sıvadı. Eylül ayında tanıtılmasını beklediğimiz yeni telefonlar hakkında sızıntılar da sık sık geliyordu. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bu özellik, bir “kamera tuşu”. Tuşun geleceği bilgisi aslında geçen ay ortaya çıkmıştı ancak hakkında pek bilgi yoktu. Şimdi ise konuya yakın kaynaklardan yeni bilgiler geldi.

Kamera tuşu, dokunmaya duyarlı olacak, yakınlaştırma ve odaklanmayı kontrol etmenizi sağlayacak

The Information’ın cihazların geliştirme sürecine yakın olan iki kişiden aldığı bilgilere göre Apple, gerçekten de iPhone 16’ya bir kamera tuşu ekleyecek. Üstelik tuş, fotoğraf çekmekten daha fazla özelliğe sahip olacak.

Kaynaklar, bu tuşun sağ alt tarafına yerleştirileceğini iddia etti. Ayrıca dokunmaya duyarlı olacağını da eklediler. Yani hem basınca hem de dokunmayla çalışabilecek. Bu da birkaç ekstra işlevi yerine getirmesini sağlayacak.

İddiaya göre düğmeye hafifçe bastığınızda kameranın odağını ayarlayabileceksiniz. Sert bir şekilde basmak ise fotoğraf veya video çekmenizi sağlayacak. Bu pek yeni bir şey değil. Piyasadaki kamera tuşuyla gelen az sayıda telefonda bunu görüyorduk. Şu anki iPhone’larda ise ses tuşunun video veya fotoğraf kaydı için kullanıldığını belirtelim.

En iyi özelliği ise tuşu kaydırabilmek olacak. Gelen bilgilere göre kaydırdığnızda görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabileceksiniz. Çoğu akıllı telefonda ses tuşlarını böyle amaçlar için kullanıldığını görebiliyorduk. Ancak iPhone 16’daki özellik, parmağınızı kaldırmadan yapmanızı sağlayacak. Ayrıca kaydırmalı olduğundan yavaş veya hızlı oynatarak daha hassas yakınlaştırmalar sunması da bir avantaj.

Son olarak şirketin bu özelliği standart, Plus ve Pro modellerde denediği bildirildi. Umarız iPhone 15’te ilk kez gelen eylem tuşunda olduğu gibi sadece Pro’yla sınırlı kalmaz ve tüm cihazlara eklenir.

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