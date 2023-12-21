WWDC 2024'te duyurulması beklenen iOS 18'in erken aşama kodları ortaya çıktı. Kodlara göre yeni Apple A18 işlemci, 2 değil 4 iPhone modelinde kullanılacak. Bu da Apple'ın standart modellerle Pro modeller arasındaki işlemci ayrımından vazgeçeceğini gösteriyor.

Bir yandan iOS 17'yi güncellemeye devam eden Apple, bir yandan da iOS 18 üzerinde çalışmalarına başlamış durumda. Crystal kod adıyla geliştirilen işletim sistemi, henüz piyasaya çıkmamış olan dört iPhone modelini şimdiden ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Apple'ın gelecek yıl da 4 iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyor ki kodlar, bu konuda herhangi bir sürpriz sunmuyor. Ancak işlemci tarafına baktığımızda durum değişiyor.

iPhone 16'da varyantlar arası işlemci farkı ortadan kalkıyor

Kodlarda referans verilen dört farklı model yer alıyor. Bu modeller kodlarda şu şekilde listeleniyor:

D47 - iPhone 16

- iPhone 16 D48 - iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Plus D93 - iPhone Pro

- iPhone Pro D94 - iPhone 16 Pro Max

Esas önemli olan nokta ise iPhone 16 serisinin tamamında aynı çipin kullanılacağının ortaya konması. t8140 - Tahiti adı verilen bu çip -ki biz onu A18 olarak karşılayacağız- kodlarda ortaya çıkan dört iPhone modelinde de kullanılacak olarak gösteriliyor.

Yani iPhone 14 ve iPhone 15 serisinde standart modellerde bir nesil eski işlemci kullanan Apple, en azından iOS 18'in erken aşama kodlarına göre iPhone 16'da Pro modellerle aynı işlemciyi kullanacak. Ancak bu iyi haber, bir kötü haberin de ipucunu sunuyor olabilir.

iPhone 15'te A16, iPhone 15 Pro'da ise A17 işlemci bulunuyor. Eğer Apple, iPhone 16'da direkt A18 işlemci kullanırsa standart modeller, bir yılda iki nesil işlemci yükselmiş olacak. Bu durum, muhtemelen cihazların maliyetlerine de yansıyacak ve standart modellerde fiyat artışıyla karşılaşmamız mümkün olacak.