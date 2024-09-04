Tanıtılmasına günler kala iPhone 16 serisinin muhtemel Türkiye fiyatını adım adım hesapladık. Çok yakında en ucuz iPhone için bile 60 bin TL'den fazla ödeme yapmamız gerekecek.

iPhone 16 serisi, önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılacak. Tasarım ve donanım açısından "devrimsel" bir yenilik beklenmiyor olsa da Apple Intelligence özelliklerinin fazlasıyla merak uyandırdığı söylenebilir. Ancak söz konusu Türkiye olduğunda büyük merak konusu olan bir konu daha var: Fiyat.

Apple, yurt dışında fiyatlarını çok sık değiştirmiyor. 2022'de iPhone 14 hangi fiyata satışa sunulduysa 2023'te iPhone 15 de aynı fiyattan satışa sunuluyor. Ancak Türkiye'de dolar kuru ve vergiler nedeniyle fiyatlar yıl içinde dahi birden fazla kez değişebiliyor. Biz de tanıtıma günler kala iPhone 16 fiyatı için fikir sahibi olmanızı sağlayacak bir hesap yapmak istedik.

iPhone 16 serisinin muhtemel Türkiye fiyatları

Yurt Dışı Fiyatı Tahmini Türkiye Fiyatı iPhone 16 (128 GB) 799 dolar 63.999 TL iPhone 16 (256 GB) 899 dolar 68.499 TL iPhone 16 (512 GB) 1.099 dolar 78.999 TL iPhone 16 Plus (128 GB) 899 dolar 72.499 TL iPhone 16 Plus (256 GB) 999 dolar 77.999 TL iPhone 16 Plus (512 GB) 1.199 dolar 87.999 TL iPhone 16 Pro (128 GB) 999 dolar 82.999 TL iPhone 16 Pro (256 GB) 1.099 dolar 87.999 TL iPhone 16 Pro (512 GB) 1.299 dolar 98.499 TL iPhone 16 Pro (1 TB) 1.499 dolar 107.999 TL iPhone 16 Pro Max (256 GB) 1.199 dolar 98.499 TL iPhone 16 Pro Max (512 GB) 1.399 dolar 107.999 TL iPhone 16 Pro Max (1 TB) 1.599 dolar 118.499 TL

Yukarıdaki fiyat tahminleri, iPhone 16 serisinin yurt dışı fiyatlarına zam yapılmayacağı öngörülerek hesaplanmıştır.

Peki bu fiyatları nasıl bulduk?

Eğer büyük bir sürpriz olmazsa Apple, iPhone 16 ailesini yurt dışında iPhone 15 ailesi ile aynı fiyattan satışa sunacak. Dolayısıyla serinin giriş modeli olan iPhone 16 (128 GB) yine 799 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Peki iPhone 15, Türkiye'de kaç dolara satışa sunulmuştu?

iPhone 15 (128 GB)'nin Türkiye fiyatı, 12 Eylül 2023 tarihinde 49.999 TL olarak açıklanmıştı ki bu, o günün dolar kuruyla (26,80) yaklaşık 1.865 dolara denk geliyordu. Ancak aradan geçen zamanda dolar kuru yükseldi ve cihazın Türkiye fiyatı dolar bazlı olarak düştü.

Apple, 4 Mart 2024'te tüm ürünlerine zam yaptı ve iPhone 15 (128 GB)'nin Türkiye fiyatı 58.499 TL olarak güncellendi. Bu fiyat, o günün dolar kuruyla (31,23) yaklaşık 1.873 dolara denk geliyordu. Yani Apple Türkiye, iPhone 15 (128 GB)'nin fiyatının 1.870 dolar bandında tutmak istiyor diyebiliriz.

Son zamdan bu yana dolar kuru %8'e yakın bir artış gösterdi ve bu nedenle 9 Eylül akşamı iPhone 16 tanıtıldıktan sonra Apple'ın Türkiye'deki tüm ürünlerinin fiyatlarına zam yapması bekleniyor. Zira güncel kurda iPhone 15 (128 GB)'nin fiyatı 1.715 dolar seviyesine kadar düşmüş durumda.

Ancak şu konunun altını çizmek gerekiyor: Apple, yeni bir iPhone serisi tanıtırken bir önceki iPhone serisinin fiyatlarında indirime gidiyor. Dolayısıyla 9 Eylül akşamı iPhone 16 serisi dünya çapında zamlı satışa sunulmazsa Apple Türkiye, iPhone 16 (128 GB)'yi muhtemelen yine 1.870 dolar seviyesinde satışa sunacak.Yukarıdaki tablo da tüm iPhone 16 serisinin bu şekilde fiyatlandırılması halinde taşıyacağı fiyat etiketlerini gösteriyor. iPhone 15 (128 GB) ise ya hiç zamlanmayacak ya da kur artışının altında bir oranda %3-4 seviyesinde zam görecek.

EDİTÖR NOTU: Biz hesaplarımızı yaparken 4 Eylül 2024 tarihli dolar kurunu baz aldık. Ancak Apple Türkiye, olası maddi zararlara karşı yıl sonu dolar kuru tahminlerini de göz önünde bulundurabilir. Bu durumda tahminlerimizin bir tık üzerinde fiyatlarla karşılaşabiliriz. Örneğin geçtiğimiz yılki tahminlerimizde iPhone 15 (128 GB) için 48.999 TL fiyat etiketi öngörmüştük ancak resmi fiyat 49.999 TL olarak açıklanmıştı.