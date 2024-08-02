iPhone 16'nın Pro modellerinin batarya kapasiteleri sızdırıldı. İddia doğruysa düz Pro model, şimdiye kadarki en büyük iyileştirmelerden birini alacak. Pro Max'te ise küçük bir iyileştirme göreceğiz.

iPhone 16 ailesi, eylülde bizlerle buluşacak. Cihazların tanıtımına çok kısa bir süre kalmışken yeni bilgiler geldiğini görüyorduk. Tabii ki en meark edilenlerden olan Pro modeller hakkında da sızıntılar vardı. Örneğin geçtiğimiz gün iPhone 16 Pro’nun muhtemel renklerini sizlerle paylaşmıştık.

Bugün de yine iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle ilgili bilgiler geldi. Sızıntı, cihazların batarya kapasitelerini bizlere gösteriyor. Her ikisinde de iyileştirme olacağını görebiliyoruz.

iPhone 16 Pro’nun bataryası önemli oranda büyüyecek, Pro Max’te küçük bir yükselme yaşanacak

Çin’den güvenilir kaynaklardan olan Instant Digital’ın ortaya attığı iddiaya göre Apple, iPhone 16 Pro modelinde bataryayı 3.577 mAh’e çıkaracak. Geçtiğimiz yıl çıkan iPhone 15 Pro modelinde 3.274 mAh’lik bir batarya görmüştük. Bu da iddia doğruysa %9’luk bir büyüme yaşanacağı anlamına geliyor. Yani şimdiye kadarki en büyük batarya iyileştirmelerinden biri olacak.

Pro Max modeline baktığımızda ise biraz daha az bir yükselme yaşanacağını görüyoruz. Öyle ki sızıntıda, telefonun 4.676 mAh’lik bataryaya sahip olacağı belirtilmiş. Bu da iPhone 15 Pro Max’in 4.441 mAh’lik bataryasını düşündüğümüzde %5,7’lik bir yükselme demek.

Bugüne kadar çıkan sızıntılarda, iPhone 16 Pro’nun 30 saat ve üstü pil ömrü sunabileceği söyleniyordu. Bataryanın bu tarz büyümesi söz konusu olursa bu iddia muhtemelen doğru olacaktır. Ayrıca uzun kullanım ömrü ve artan enerji yoğunluğu için özel bir pil teknolojisi kullanılmasını beklendiğini ekyelim. Her iki cihazda da muhtemelen 40W kablolu, 20W MagSafe şarj desteği yer alacak. Eylülde bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.