iPhone 16 Pro'nun renk seçenekleri bir eksikle ortaya çıktı. Apple bu yıl, uzun zaman sonra ilk kez simsiyah bir iPhone piyasaya sürecek.

iPhone 16 ailesi ile tanışmamıza bir buçuk ay gibi süre kaldı. Doğal olarak da yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntılar iyiden iyiye artmış durumda. Dün, standart iPhone 16 modellerinin cıvıl cıvıl yeni renk seçeneklerini görme imkanı yakalamıştık. Şimdi de iPhone 16 Pro renk seçenekleri ortaya çıkmış durumda; bir eksik ile…

iPhone 16 modellerini sızdıran isim olan Sonny Dickson, bu kez de iPhone 16 modellerine ait bir görsel paylaştı. Görselde biri beyaz, biri siyah ve biri gri olmak üzere üç farklı iPhone modeli bulunuyor. Ancak geçmiş sızıntılara göre iPhone 16 Pro modelleri, tıpkı iPhone 15 Pro'da olduğu gibi dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Ancak eksik modele geçmeden önce sızdırılan görsele ve elimizdeki bilgilere bakalım.

iPhone 16 Pro'nun renk seçenekleri bu şekilde olacak:

Dickson'ın paylaşmış olduğu görselde Beyaz Titanyum, Siyah Titanyum ve Doğal Titanyum şeklinde adlandırılacağı söylenen üç farklı iPhone modeli yer alıyor. Paylaşılan görseldeki en dikkat çeken detay, iPhone 16 Pro'nun Siyah Titanyum renk seçeneğinin iPhone 15 Pro'daki mevcut Siyah Titanyum seçeneğinden bariz şekilde daha koyu renkli olması. Bu durum, siyahseverleri ciddi şekilde memnun edebilir.

Gelelim eksik olan modele…Yıllardır tutarlı iPhone sızıntılarıyla bildiğimiz analist Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro'nun dört farklı seçeneği ile geleceğini söylemişti. Bunlardan üçünü yukarıdaki görselde görüyoruz. Eksik olan model ise Rose Titanyum olarak adlandırılması beklenen, geçmiş yıllarda "rose gold" renk seçeneği olarak karşımıza çıkmış olan pembe iPhone 16 Pro. Kısa zamanda onun görselinin de sızdırılması muhtemel. O gün geldiğinde pembe iPhone 16 Pro'yu hep birlikte tartışacağız…