Apple, iPhone 16 Serisi İçin Tamir Rehberini Yayımladı

Apple, "bireysel teknisyenler için" iPhone 16 modellerinin tamir rehberini yayımladı.

Apple, yakın zamanda piyasaya sürdüğü iPhone 16 ve iPhone 16 Pro gibi modelleri için tamir kılavuzlarını paylaştı. Bu tamir kılavuzlarında iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in nasıl tamir edilebileceği açıklandı. Öte yandan bu kılavuzlar, orijinal Apple parçalarının nasıl değiştirilebileceğini açıklarken kılavuzun "elektronik cihazları tamir etme bilgisi, deneyimi ve araçlarına sahip bireysel teknisyenlere" hitap ettiğini belirtti.

Aslında Apple çeşitli tamirler için gereken araçlar hakkında destek belgelerine de sahip ancak henüz iPhone 16 serisi için bu araçlar yayımlanmış değil. Apple'ın tamir araçları "Kendi kendine Servis Tamir" sitesinde yer alıyor.

Tamir işlemci daha basit hâle getirilmiş

Yeni tamir belgelerinde öne çıkan ilk nokta, iPhone 16 serisinin tamirinin çok daha kolay hâle getirildiği oldu. Elektrikli pil kullanılan çıkarma sürecinde pil değiştirme adımları da ayrıca açıklanıyor. Bu pil sayesinde yapışkan çözülebiliyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max ise yine yapışkan şeritler kullanıyor, yani bu modellerde pil gereksinimi bulunmuyor.

Öte yandan bu yönlendirmelere göre tamir yapmak ile cihazı bir Apple servisine götürmek neredeyse aynı maliyete sahip ve kullanılan orijinal parçalar da oldukça pahalı. Hâliyle kılavuzların ana hedef kitlesinin bireysel kullanıcılar değil bağımsız tamir atölyeleri olduğunu söyleyebiliriz.

Apple bu yıl yaptığı Face ID kamerası için cihaz üzerinde yapılandırma, LIDAR tarayıcı tamirini mümkün kılma, TrueDepth kamera modülünü değiştirmeyi sağlama gibi değişikliklerle tamir edilebilirliği de önemli ölçüde arttırdı.

Apple'ın pille değişim için yayımladığı belgeleri burada, yayımladığı tüm kılavuzları ise burada bulabilirsiniz.