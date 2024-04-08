Apple'ın iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te ekran boyutunu büyütmesine rağmen, fiyat artışı yapmayabileceği iddia edildi. Apple bunu, Tayvanlı bir ekran sürücüsü tedarikçisi sayesinde gerçekleştirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi ile ilgili netleşen bilgilerden biri, bu telefonların ekran boyutlarıyla ilgili. Pek çok güvenilir kaynağa göre Apple, iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise 6.9 inç boyutlu ekran kullanacak. Pek çok kişi, bunun yeni iPhone'larda fiyat artışına yol açabileceğini düşünüyor.

Ancak böyle bir şey yaşanmayabilir. Güney Kore'den gelen haberlere göre Apple, ekran sürücüsü üretmek için yeni bir tedarikçi buldu. İddialara göre Tayvanlı üretici, Apple'ın taleplerini karşılayabilir. Eğer her şey planlandığı gibi olursa Apple, iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'te ekran boyutunu artırmış olmasına rağmen fiyat artışı yapmayabilir.

Peki bu nasıl mümkün olacak?

Sektör kaynaklarına göre Apple, ekran panelini tamamen büyütmek yerine daha dar çerçeveler sayesinde görüntü alanını büyütmeyi planlıyor. Ancak bunun yapılabilmesi için ekran panellerinin alt kısımlarında özel bir çalışma yapılması ve alt çerçevenin inceltilmesi gerekiyor. Bu da ekran sürücüsü devresinin biraz daha değişmesine neden olacak. İşte Tayvanlı şirketin bunu başarabileceği konuşuluyor.

Pek çok kaynağın iddiasına göre iPhone 16'nın ekranını üretecek LG ve Samsung, paneller üzerine daha fazla müdahale edemeyecek. Ancak ekran sürücüsü ile ilgili yapılacak çalışmalar, Apple'ın amacına ulaşmasını sağlayabilir gibi görünüyor. Tabii tüm bunların iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Apple, her ne olursa olsun iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerine zam yapmak durumunda kalabilir.