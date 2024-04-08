iPhone 16 serisinin batarya kapasitesine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bu yıl en dikkat çeken model, iPhone 16 Plus olacak gibi görünüyor. Çünkü batarya kapasitesi düşecek.

Eylül ayı yaklaşmaya devam ederken, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili sızıntıların sayısında da artış yaşanıyor. Bunun nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 16 serisi akıllı telefonların tanıtılacak olması.

Gelen son haberler, iPhone 16 serisinde yer alacak tüm telefonların batarya kapasitelerini gözler önüne seriyor. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğru ise tüketiciler, iPhone 16 Plus'ın batarya kapasitesini gördüklerinde hayal kırıklığına uğrayacaklar. Ancak diğer modeller, kullanıcıları biraz daha tatmin edecek.

iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri böyle olabilir:

Model Kapasite iPhone 15'te nasıldı? iPhone 16 3.561 mAh (3.367mAh, +%5,8) iPhone 16 Plus 4.006 mAh (4.383mAh, -%8,6) iPhone 16 Pro 3.355 mAh (3.290mAh, +%2) iPhone 16 Pro Plus 4.676mAh (4.422mAh, +%5,7)

Çinli bir kaynağın sızdırdığı bilginin, geçmişte ortaya atılan iddialarla tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada en çok dikkatimizi çeken husus, iPhone 16 Plus olacak. Çünkü iPhone 15 Plus'tan daha küçük olan bir batarya ile karşılaşacağız. Apple'ın iPhone 16 Plus'ta neden böyle bir şey yapacağına ilişkin net bir şey söylememiz mümkün değil.

Ancak Pro modellerdeki batarya kapasitesinin artışına ilişkin söyleyebileceğimiz bir şeyler var. İddialara göre Apple, bu yıl iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Plus modellerinde boyutları büyütecek. Bu büyüme, 0,2 inç kadar olacak ancak batarya kapasitenin artmasını sağlayacak.