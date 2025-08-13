Eylülde tanıtılacak iPhone 17 serisi hangi renk seçenekleriyle gelecek? Gelin iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in renklerine bakalım.

Apple, tüm dünyanın beklediği iPhone 17 lansmanını eylül ayında gerçekleştirecek. Tam tarih belli değil ancak tüm söylentiler, 9 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere 4 yeni amiral gemisi iPhone’un geldiğini göreceğiz.

iPhone 17 serisi hakkında şimdiye kadar çok fazla bilgi çıktığını görmüştük. En çok merak edilen konulardan olan renk seçenekleri de bunlardan biriydi. Peki iPhone 17 modelleri hangi renklerle gelecek? Gelin her bir modelin renklerine bakalım. Seri, en popüler bazı renkleri geri getirirken yepyeni, çok sevilecek yeni renkleri de tanıtacak.

iPhone 17 hangi renklerle gelecek?

Siyah

Beyaz

Mavi

Pembe

Yeşil

iPhone 17 ailesinin standart telefonunda birden fazla renk seçeneği göreceğiz. Sızıntılara göre standart iPhone 17 modeli; siyah, beyaz, mavi, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak..

iPhone 17 Air hangi renklerle gelecek?

Açık mavi

Açık altın

Siyah

Gümüş

Apple seride Air ismi verilen, Plus modelin yerine geçecek ultra ince tasarıma sahip yepyeni bir model tanıtacak. Bu model, ince tasarımıyla iyi renkleri birleştirerek birçok kullanıcının dikkatini çekecek. iPhone 17 Air’da; açık mavi, altın, siyah ve gümüş renkleri göreceğiz. Açık altın renginin soluk metalik bir kaplamaya sahip olması bekleniyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max hangi renklerle gelecek?

Turuncu

Koyu mavi

Gümüş

Siyah

Tabii ki serinin en çok beklenen model, iPhone 17 Pro ve Pro Max. Telefonlar; turuncu, koyu mavi, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Kuşkusuz turuncunun bunlar arasında en dikkat çekeni olduğunu söyleyebiliriz. Apple’ın piyasaya sürdüğü en cesur Pro renk olma potansiyeline sahip. Gümüş, temiz metalik bir görünüm sunarken siyahta o tanıdık iPhone Pro model havasını alacağız. Gri rengin yer alıp yer almayacağı şimdilik belirsiz. Ayrıca titanyumun yerini alüminyumun alacağını belirtelim.