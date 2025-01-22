iPhone 17 serisine ait olduğu belirtilen bir fotoğraf sızdırıldı. iPhone 17 Air olabileceği düşünülen görselde telefonda Google Pixel benzeri yatay kamera kurulumu yer alması dikkat çekti.

iPhone 17 ailesinin tanıtımına aylar olsa da telefonlar hakkında birçok sızıntı görmüştük. Bunlardan biri de tasarımla alakalıydı. Öyle ki bazı iddialarda, şirketin cihazın arka kamera kurulumunu değiştirebileceği öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar o kadar karmaşık bir hâl aldı ki bazıları kameraların aynı kalacağını da söylemeye başladı.

Gerçekte ne olacağı belirsizliğini korurken bugün yeni bir sızıntı geldi. Majin Bu isimli sızıntılarıyla tanınan kaynak, iPhone 17 serisine ait olduğu söylenen bir görsel paylaştı.

Pixel benzeri bir kamera kurulumu gelebilir

Görsele baktığımızda daha önceki sızıntılara uyumlu bir tasarım görüyoruz. Öyle ki kare ada içine yerleştirilen kameralar yerine telefonun genişliği kadar uzanan yatay kamera adası bulunuyor. Bu açıdan Google’ın Pixel telefonlarına benzediğini söyleyebiliriz.

Fotoğrafta yer alan cihazın ne olduğuna dair bir bilgi paylaşılmamış. Ancak kamera sayısına baktığımızda Pro olmadığını direkt söyleyebiliriz. Çok net değil ancak tek kamera kurulumu olabileceği görülüyor. Bu da sızıntının Plus’ın yerine geçecek yepyeni ince model iPhone 17 Air’a ait olabileceğinin bir göstergesi. iPhone 17 Air’ın daha ince olmasını sağlamak için tekli kamerayla gelebileceği söylentileri uzun süredir vardı.

Tabii bu görselin resmî olmadığının tekrar altını çizelim. O yüzden kesin tasarım böyle olacak demek doğru olmaz. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.