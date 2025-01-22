Apple, önümüzdeki hafta yayımlanması beklenen iOS 18.3 ile gelecek yenilikleri paylaştı. İşte iPhone modellerine gelecek yeni özellikler.

Apple, iOS 18.1 ile iPhone 15 Pro ve üstü modellere Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini sunmaya başlamıştı. Ancak bu özellikler, kademeli olarak geliyordu. Şimdiye kadar iOS 18.1 ve iOS 18.2 ile birçok özelliği görmüştük.

Şimdi ise bir süredir beta versiyonu yayımlanan iOS 18.3 hakkında resmî bilgiler paylaşıldı. Yeni sürüm, muhtemelen önümüzdeki hafta pazartesi veya salı geniş çapta yayımlanacak. Gelin çıkışını beklerken nasıl yenilikleri iPhone’lara getireceğine bakalım.

Visual Intelligence’ta yenilikler

*9to5Mac

Öncelikle şirket, yeni sürümde Kamera Denetimi tuşunun yardımıyla çalışan ve kullanıcının istediği bir şeyi çekip yapay zekâ yardımıyla onun hakkında bilgi almasını sağlayan Visual Intelligence’a yenilikler getirecek. Artık bir posteri çekip onu takviminize ekleyebileceksiniz. Ayrıca Visual Intelligence, bitkileri ve hayvanları da artık kolayca tanımlayabilecek.

Bildirim özetlerinde iyileştirmeler

Bu sürümde en önemli yeniliklerden biri “Bildirim Özetleri”ndeki güncelleme olacak. Yanlış durumların önüne geçilmesi için şimdilik haberleri içeren bildirim özetleri devre dışı bırakılacak. Ekranınız kilitliyken kolayca bildirim özetlerini düzenleyebileceksiniz. Ayrıca bu bildirimlerin tasarımlarındaki yenilik, onları normal bildirimlerden ayırmanızı sağlayacak. Apple, bu özelliğin betada olduğunu söyleyen ifadeleri de ayarlara ekleyecek.

Apple Intelligence otomatik olarak etkinleştirilmeye başlayacak

Normalde Apple Intelligence’ı kullanmaya başlamak için kullanıcının ayarlara gidip onu etkin hâle getirmesi gerekiyordu. Ancak gelen bilgiler, iOS 18.3’te bunun olmayacağını, Apple Intelligence’ın direkt varsayılan olarak etkin olmaya başlayacağını gösterdi. Artık kapatmak isteyenlerin ayarlara gidip bunu yapması gerekecek. Apple Intelligence’ın sadece iPhone 15 Pro ve üstü telefona sahip, İngilizce dilindeki kullanıcılar tarafından erişilebilir olduğunu belirtelim.

Hesap Makinesi işlemi tekrar edebilecek

Gelecek küçük yeniliklerden biri de Hesap Makinesi uygulamasında olacak. Artık bu uygulama, eşittir tuşuna basıldığında matematik işlemini tekrar edebilecek.

Başka neler var?

iOS 18.3, bunlar dışında kullanıcıların yaşadığı sorunlara çözümler getirecek. Bunlar arasında Siri’de klavye kapanma sorunu, Apple Music kapansa bile çalmaya devam etmesi sorunu gibi şeyler var.