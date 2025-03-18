Yeni bir sızıntı, iPhone 17 Air'in tasarım detaylarını gözler önüne serdi. Cihazın tamamen kablosuz olup olmayacağına dair önemli ipuçları paylaşıldı.

Apple’ın yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak güvenilir bir kaynak, iPhone 17 Air’e ait olduğu söylenen bir CAD çizimini paylaştı. Paylaşılan taslak Apple’ın tamamen kablosuz bir iPhone üzerinde çalıştığına dair söylentileri boşa çıkarabilir gibi görünüyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone modellerine dair yeni sızıntılar ortaya çıktı. Peki, paylaşılan taslak çizim neleri gösteriyor? İşte detaylar!

Ekran boyutunda değişiklik

Paylaşılan tasarımda, iPhone 17 Air’in bir şarj girişine sahip olduğu görüldü. Daha önce Apple’ın, Avrupa Birliği düzenlemeleri nedeniyle bağlantı noktasını korumak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Ancak sızdırılan bu taslak, Apple’ın en başından beri tamamen portsuz bir model planlamadığına işaret etti. Ayrıca, erken tasarımda hoparlör deliklerinin sayısının azaltıldığı da belirtildi.

Sızıntıya göre Apple, iPhone 17 Air için başlangıçta 6,9 inçlik bir ekran planladı. Ancak daha sonra bu karardan vazgeçerek cihazın ekran boyutunu 6,6 inç olarak belirledi. Bu değişikliğin, Apple’ın daha kompakt bir tasarıma yönelme kararı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Paylaşılan bu taslak, iPhone 17 Air’in nihai tasarımına dair kesin bilgiler sunmasa da, cihazın tamamen kablosuz olup olmayacağıyla ilgili söylentileri yeniden gündeme getirdi. Apple’ın tasarım kararlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça, cihazın son hali daha da netleşeceği ifade edildi.

İşte paylaşılan taslak çizim: