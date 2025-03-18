Apple'ın ilk katlanabilir ürünleriyle ilgili yeni iddialar geldi. MacBook-iPad karışımı hibrit cihazın, macOS ile çalışacağı öne sürülürken katlanabilir iPhone'un ekran boyutu paylaşıldı.

Apple, önümüzdeki yıllarda cihazlarında büyük yenilikler planlıyor. Hiç kuşkusuz bunlardan en çok öne çıkan şey, katlanabilir ürünler. Öyle ki yakında katlanabilir iPhone ve iPad modelleri görme ihtimalimiz bir hayli fazla.

Şimdi ise Apple’ın ilk katlanabilir ürünleri hakkında yeni bilgiler geldi. Analist Jeff Pu, MacBook-iPad karışımı olacak cihaz ve katlanabilir iPhone’un nasıl özelliklere sahip olacağına dair iddialar ortaya attı.

18,8 inçlik MacBook-iPad karışımı cihaz, macOS’le gelecek

İddiaya göre katlanabilir iPhone 7,8 inçlik bir ekranla piyasaya sürülecek. MacBook ve iPad’lerin karışımı olacak cihazın ise 18,8 inçlik dev bir ekranı bulunacak. Pu’ya göre bu cihaz, iPadOS yerine direkt macOS işletim sistemiyle çalışacak.

Bu iddianın beklenmedik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şimdiye kadar çıkan tüm iddialar, 18 inçlik cihazın bir katlanabilir iPad olacağını söylüyordu. Bu da iPadOS ile gelebileceğini göstermişti. Ancak Pu’ya göre cihaz, daha çok “dokunmatik ve katlanabilir ekranlı bir Mac” olacak.

Tabii ki bunların bir iddia olduğunu unutmamak gerek. Henüz kesin bir şey yok. Cihazların 2026 ve 2027 gibi gelmeleri bekleniyor. İlerleyen dönemde daha fazla bilgi gelecektir.