Apple'ın iPhone 17'nin ekranında önemli bir iyileştirme yapacağı iddia edildi. Güvenilir bir kaynağın iddiasına göre Apple, iPhone 17'de ekran tazeleme oranını artıracak.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple, iPhone 17 serisinde ciddi bir ekran iyileştirmesine imza atacak gibi görünüyor.

iPhone'lardaki en büyük sorun, ekran tazeleme oranıdır. Bu yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin bile baz modelinde 60 Hz ekran tazeleme oranı bulunuyor. İşte Digital Chat Station'ın iddiasına göre bu durum, iPhone 17'de değişecek. Apple nihayet ekran tazeleme oranını artıracak. Kaynağımızın, bu bilgiyi tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığını da belirtelim.

Peki 90 Hz mi 120 Hz mi olacak?

*Konsept tasarım.

Digital Chat Station, iPhone 17'nin ekran tazeleme oranının kaç Hz olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Yani iPhone 17'nin 90 Hz mi yoksa 120 Hz mi olacağı şimdilik belirsiz. Ancak Apple'ı birazcık tanıyorsak ilk aşamada standart modellerde 90 Hz tazeleme oranı görürüz. Şirket, birkaç yıl sonra 120 Hz tazeleme oranı sunmaya başlar.

iPhone 17'nin ekran tazeleme oranına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.