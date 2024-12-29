iPhone 17 Slim'in tasarımını ele alan yeni konsept videosu, yeni modelin ne kadar ince olacağını gözler önüne seriyor.

Apple’ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde yer vereceği yeni model olan iPhone 17 Slim'in (veya diğer adıyla iPhone 17 Air) tasarımını baz alan yeni bir konsept videosu yayınlandı.

Yeni konsept videosu, önümüzdeki yıla damga vurması beklenen yeni ve ultra ince modelin nasıl görünebileceğine dair birçok detay sunuyor.

iPhone 17 Slim’in serinin en pahalı modeli olabileceği yönündeki söylentiler de mevcut ama şu ana kadar tahminler yeni modelin tasarımıyla ön plana çıkacağı fakat özellik noktasında Pro Max modeli kadar üst düzey olmayacağı yönünde. Söylentilere göre Slim modeli daha ince yapısıyla öne çıksa da Pro Max’in 12 GB RAM’ine kıyasla 8 GB RAM sunacak. İşlemci noktasında ise Pro Max'te kullanılması beklenen A19 Pro veya A19'dan gücünü alması bekleniyor.

iPhone 17 Slim nasıl görünüyor?

Technizo Concept’in hazırladığı model, iPhone 17 Slim’in sadece 5 mm kalınlıkta olacağını öngörüyor. Özellikle iPhone 6S'e fazlasıyla benzetilen yeni konsept, Wi-Fi 8 teknolojisi ve yatay konumlandırılmış arka kamera ünitesi ile de dikkat çekiyor. Ayrıca ekranın üst kısmında, önceki modellere kıyasla daha küçük bir Dinamik Ada tasarımı yer alıyor.

Yeni iPhone 17 Slim'in 6,65 inçlik OLED ProMotion ekranı ile değişken yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Statik görüntüler için yalnızca 1 Hz, animasyon ve oyunlar için ise 120 Hz’ye kadar çıkan bu teknoloji, pil ömrünü büyük ölçüde optimize edecek.

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