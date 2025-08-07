Apple'ın iPhone 17 modellerinde Liquid Glass tasarım dilinden ilham alan Liquid silikon telefon kılıfları sunacağı iddia edildi ve bazı görseller paylaşıldı. İddianın biraz şüpheli olduğunu belirtmekte fayda var.

Apple, haziran ayında iPhone’ların yeni işletim sistemi sürümü iOS 26’yı resmen tanıtmıştı. Eylülde sunulacak güncellemenin getirdiği en büyük yenilik, telefon geneline cam benzeri daha şeffaf bir hava katan “Liquid Glass” ismini verdiği yeni tasarım diliydi. Şimdi ise bu tasarım diliyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Sızıntılarıyla bilinen Majin Bu isimli kullanıcının iddiasına göre Apple, iPhone 17 modellerinde Liquid Glass tasarımından ilham alan “Liquid silikon telefon kılıfları” satmaya başlayacak. Bu kılıflara ait olduğunu söylediği görselleri de paylaşmış.

Doğru çıkma ihtimali düşük iddiaya göre yeni Liquid silikon kılıflar böyle olacak:

Yukarıdan iddiada bahsi geçen kılıfları görebilirsiniz. Pek etkileyici durmadıklarını söylemek yanlış olmaz. MagSafe şarj alanının olduğu kısımda tuhaf görünen bir yuvarlak dalgalanma efekti bulunuyor. Sızıntıda, bu kılıfların “Liquid Glass” tasarım dili etkisine sahip özellikleri olacağını belirtmiş. Ancak bunun ne olacağı belirsiz. Zaten görsellerde de düz siyah kılıf gibi görünüyor, o cam benzeri tasarıma dair herhangi bir ipucu bulunmuyor.

Majin Bu, kılıfların bir prototip olduğunu, son ürün olmadıklarını da eklemiş. Böyle çirkin gözükmelerinin nedeni bu olabilir. Ayrıca ayrı olarak satılabilecek aksesuarlar takılmasını sağlayacak bölmelerinin olacağını da eklemiş.

Tabii ki bunun bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Zaten görsellerde de kılıfların öyle çok kaliteli durmadığını görebiliyoruz. Bu yüzden iddiaya şüpheli yaklaşmak, hemen doğru olduğuna inanmamakta fayda var.