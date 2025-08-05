Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Şirketin bugüne kadar uyguladığı lansman takvimine bakıldığında, iPhone 17’nin de eylül ayının ikinci haftasında tanıtılacağı neredeyse kesin. Yeni seride dört farklı model bizleri bekliyor.

Apple’ın yeni iPhone modellerini hangi tarihte tanıtacağı artık neredeyse ezberlendi. Teknoloji devi, her yıl eylül ayında düzenlediği özel lansman etkinliğiyle yeni nesil iPhone modellerini duyuruyor. Özellikle 2021’den bu yana eylül’ün ikinci haftası, Apple için adeta gelenekselleşmiş durumda. Hal böyle olunca, iPhone 17 serisinin de benzer bir tarihte tanıtılması şaşırtıcı olmayacak.

Bu yıl tanıtılması beklenen modeller ise oldukça dikkat çekici: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Bu dört modelin de sahneye çıkacağı etkinlik için teknoloji dünyasında beklenti yüksek. Apple henüz resmi tarih paylaşmamış olsa da, son yıllardaki takvime bakıldığında 9 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında bir lansman yapılması neredeyse kesin gibi görünüyor.

Son 5 yılın iPhone Tanıtım Tarihleri:

iPhone 12: 13 Ekim 2020 (pandemi nedeniyle gecikmişti)

(pandemi nedeniyle gecikmişti) iPhone 13: 14 Eylül 2021

iPhone 14: 7 Eylül 2022

iPhone 15: 12 Eylül 2023

iPhone 16: 9 Eylül 2024

Bu listeye bakıldığında, Apple’ın pandemiden sonraki her lansmanını eylül ayının ikinci salı günü gerçekleştirdiği görülüyor. Özellikle 2021 sonrası dönem, firmanın lansman düzenini tekrar sabitledi.

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max de 9 Eylül ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında tanıtılacak. Apple henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da, şirketin pazarlama takvimi bu tarih aralığını işaret ediyor.