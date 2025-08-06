iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in muhtemel Türkiye fiyatlarını tek tek hesapladık. Eğer Apple zam yaparsa ABD'nin gümrük vergileri, Amerikalılardan çok bizi vuracak.

iPhone 17 serisiyle tanışmak için geri sayım başladı diyebiliriz. Eğer bir sürpriz olmazsa Apple, 9 Eylül akşamı gerçekleştireceği lansman etkinliği ile iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini resmi olarak tanıtacak.

Yeni bir iPhone tanıtılacağı zaman tasarımı, kamerası ve diğer özellikleri kadar fiyatı da merak konusu oluyor. Nihayetinde bir ürünü ne kadar beğenirsek beğenelim fiyat da alıp almayacağımız konusunda önemli bir etken oluyor. Peki iPhone 17 serisinin fiyatı ne kadar olacak?

Apple, ilave gümrük vergileri nedeniyle iPhone 17 fiyatlarına zam yapabilir

iPhone 16 modelleri, 799, 899, 999 ve 1199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Ancak ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergileri, Apple’a milyarlarca dolara mal oluyor. The New York Times’ın haberine göre Apple, bu zararı ortadan kaldırmak için tüm iPhone 17 modellerine 50 dolar zam yapmayı planlıyor. Eğer bu gerçek olursa iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 17 849 dolar iPhone 17 Air 949 dolar iPhone 17 Pro 1049 dolar iPhone 17 Pro Max 1249 dolar

Dürüst olmak gerekirse Apple’ın elinde suçu başkasına atarak zam yapma kozu var ancak yine de Tim Cook, tüketicilerle arasını bozmamak adına zam yapmamayı da tercih edebilir. Apple Intelligence özelliklerinin gecikmesi gibi konularla sık sık eleştirilen Apple, gümrük vergilerine rağmen fiyatları sabit tutarak Apple hayranlarıyla buzları biraz olsun eritmeyi seçebilir.

iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın son kararını bilmediğimizden biz, hem zamlı hem zamsız fiyatları ayrı ayrı hesaplayacağız. Konuyu gereğinden fazla uzattığımıza göre artık hesaplamaya başlayabiliriz…

ABD Fiyatı Türkiye Fiyatı Fark iPhone 16 799 dolar 64.999 TL

(1911 dolar) 2.39 kat iPhone 16 Plus 899 dolar 73.999 TL

(2176 dolar) 2.42 kat iPhone 16 Pro 999 dolar 82.999 TL

(2441 dolar) 2.44 kat iPhone 16 Pro Max 1199 dolar 99.999 TL

(2941 dolar) 2.45 kat

Yukarıdaki tablo, iPhone 16 serisinin ABD fiyatı ile Türkiye fiyatı arasında dolar bazlı ne kadar fark olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi aynı oranları iPhone 17 serisine uygulayacağız ve güncel dolar kuru ile çarpacağız.

Zam gelirse iPhone 17 modellerinin Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:

ABD Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 17 849 dolar 82.999 TL

(2029 dolar) iPhone 17 Air 949 dolar 92.999 TL

(2296 dolar) iPhone 17 Pro 1049 dolar 104.999 TL

(2559 dolar) iPhone 17 Pro Max 1249 dolar 124.999 TL

(3060 dolar)

Zam gelmezse iPhone 17 modellerinin Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:

ABD Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 17 799 dolar 77.999 TL

(2029 dolar) iPhone 17 Air 899 dolar 87.999 TL

(2296 dolar) iPhone 17 Pro 999 dolar 99.999 TL

(2559 dolar) iPhone 17 Pro Max 1199 dolar 119.999 TL

(3060 dolar)

Peki siz iPhone 17 fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlara akıllı telefon almak mantıklı mı?