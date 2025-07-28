Eylül ayında duyurulacak iPhone 17 Pro'nun kamera özellikleri ifşa oldu. Paylaşılan bilgiler, Apple'ın bu yıl dikkat çekici yenilikler duyuracağını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında duyuracağı iPhone 17 Pro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsimsiz bir kaynak, yaklaşmakta olan telefonun kamera özelliklerine ilişkin bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, iPhone 17 Pro'nun kamera özelliklerini ifşa etmiş durumda.

MacRumors'a konuşan kaynağımız, iddiasına göre bir film prodüksiyon şirketinde çalışıyor. Açıklamaya göre Apple, söz konusu firmaya iPhone 17 Pro için bir reklam filmi hazırlatmış. İşte bu haberimizde bahsedeceğimiz bilgiler de söz konusu reklam filmine dayanıyor.

iPhone 17 Pro'nun kamera özellikleri nasıl olacak?

İddiaya göre Apple, iPhone 17 Pro'ya yeni bir kamera kontrol butonu ekleyecek. Bu yeni buton, kameraya ve ayarlara hızlı erişim imkânı sunacak. Ayrıca Apple, bu yıl hem fotoğraf hem de videolar için yeni bir iPhone uygulaması yayımlayacak. Bu uygulama, kullanıcıların çok daha profesyonel çekimler yapabilmesini sağlayacak. Tüm bunlara ek olarak iPhone 17 Pro'nun yeni kamera sensörü, 8x optik yakınlaştırma desteğine sahip olacak. İddiya göre bu telefoto lens hareket edebilecek ve çeşitli odak uzaklıklarında sürekli optik yakınlaştırmaya olanak sağlayacak.

Akıllı telefon sektörünün en bilindik sızıntı kaynaklarından Mark Gurman, bundan birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve Apple'ın iPhone 17 Pro'da video kayıt özelliklerini öne çıkaracağını ileri sürmüştü. Bugün gelen sızıntı, Mark Gurman'ın iddiasını destekler nitelikte.