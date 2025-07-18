Apple’ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 17 Pro için geri sayım sürüyor. iPhone 17 Pro ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, renk seçeneklerini de gün yüzüne çıkardı. Bu kez seriye daha önce görülmemiş bir renk alternatifi de eklenecek.

iPhone 17 Pro’nun hangi renklerle geleceği sonunda netleşti. Apple’a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, yeni iPhone 17 Pro, toplam dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple, iPhone 17 Pro modelinde Siyah, Koyu Mavi, Gümüş ve Turuncu olmak üzere toplam dört renk tercihine yer verecek.

Turuncu renk iPhone 17 Pro’ya ilk kez geliyor

Siyah renk, mat yüzeyiyle parmak izi görünümünü azaltırken; Koyu Mavi, neredeyse siyaha yakın koyu tonu ile dikkat çekiyor. Gümüş renk, sıcak alt tonlarıyla önceki modellerdeki beyaz görünüme benzer bir tasarım sunuyor. Turuncu ise seriye eklenen yeni renk olarak karşımıza çıkıyor. Apple Watch Ultra’daki Eylem Düğmesi’nden ilham alan bu renk, daha canlı bir görünüm isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Şirketin son aylarda Yeşil, Mor ve Açık Mavi gibi renk seçeneklerini de test ettiği, ancak bu renklerin iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde kullanılmasının planlandığı belirtiliyor. Aynı zamanda Apple’ın başka bir renk seçeneği üzerinde daha çalıştığı, ancak bunun ilerleyen dönemlerde netleşeceği ifade ediliyor.

iPhone 17 Pro’nun yeni renk seçenekleri, markanın önceki serilerdeki sade görünümünü sürdürürken renk çeşitliliğini de artırıyor. Yeni renklerin sonbaharda tanıtılacak modellerde yer alması bekleniyor.

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