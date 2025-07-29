Apple’ın sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 17 serisiyle ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Özellikle Pro modellerine ait olduğu iddia edilen bazı kılıf görselleri, tasarımda ufak dokunuşlara işaret ediyor. Bu detaylar, cihazın donanımında da bazı yeniliklerin olabileceğini düşündürüyor.

iPhone 17 Pro’ya ait olduğu belirtilen yeni MagSafe kılıfları internete sızdı. Kılıflarda görülen detaylar, cihazın tasarımında bazı yenilikler olabileceğini de bizlere gösterdi. Üçüncü taraf üreticilerin hazırladığı kılıflar, yeni modellerde donanımsal farklılıkların da gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Sızdırılan görüntülerde iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için üretildiği öne sürülen MagSafe kılıfları yer aldı. iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine ait kılıflarda, mıknatısların artık tam daire şeklinde olmadığı dikkat çekiyor. Standart iPhone 17 ve 17 Air modellerindeyse MagSafe tasarımının önceki nesillerle aynı şekilde korunduğu görülüyor.

Yeni MagSafe kılıfları tasarıma dair ipucu verdi

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 17 Pro serisinde arka kamera çıkıntısının büyümesi nedeniyle Apple logosunun cihazın arkasında daha aşağı bir konuma yerleştirilmesi bekleniyor. MagSafe mıknatıslarının yeni yerleşimi de logonun kılıf takıldığında görünür kalmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş olabilir.

Söz konusu görseller yalnızca kılıflara ait; iPhone'ların kendisinde MagSafe halkası görünmüyor. Görselleri paylaşan kaynak daha önce bazı doğru sızıntılarda bulunmuş olsa da her paylaşımı kesin bilgi niteliği taşımıyor. Ancak bu iddia, başka güvenilir kaynaklar tarafından da desteklenmiş durumda.

Apple’ın iPhone 17 serisini yaklaşık altı hafta içinde tanıtması bekleniyor. Tasarım ve donanımla ilgili detaylar ise tanıtıma doğru daha kesinlik kazanacak.