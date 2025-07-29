iPhone 17 Pro'ya olduğuna inanılan bir telefon kanlı canlı halka açık bir alanda görüntülendi. Güvenilir kaynaklar, bu cihazın gerçekten iPhone 17 Pro olabileceğini söylüyor.

iPhone 17 serisinin tanıtılmasına artık çok az bir süre kaldı. Apple, eylül ayında yeni telefonlarını bizlerle buluşturacak. Seride en büyük değişikliklerden biri de Pro modellerde olacak. Öyle ki iPhone 17 Pro’da arka kamera tasarımının üst kısmı tamamen kaplayacak şekilde olması bekleniyor.

Bugüne kadar iPhone 17 Pro’ya ait olduğu söylenen birçok sızıntı görsel görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Ancak yeni görüntüler, bugüne kadarki en gerçekçi görünümlü iPhone 17 sızıntılarından biri olması nedeniyle büyük dikkat çekti.

iPhone 17 Pro’ya ait olduğu söylenen görüntüler

X üzerinden ortaya çıkan görsellerde, bir adamın elinde 2 adet iPhone tuttuğu bir fotoğraf paylaşmış. Bu fotoğraftaki siyah renkli iPhone’nun da iPhone 17 Pro olduğuna inanılıyor. Önceki tüm sızıntılarla uyumlu tasarımını görebiliyoruz. Arka üst kısmı tamamen kaplayan, kameraların sol tarafta, LİDAR sensör ve flaşın sağda yer aldığı tasarım cihazda mevcut.

Daha da ilginci, güvenilir kaynakların bu telefonun gerçekten iPhone 17 Pro olabileceğini söylemesi. Apple sızıntıları konusunda en güvenilir isim olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu görseldeki cihazın “gerçek gibi durduğunu” belirtti.

Bir başka güvenilir kaynak olan MacRumors ise adamın elindeki ikinci iPhone’un arkasında sticker olan bir iPhone 16 Pro olduğunu belirtirken bu sticker’ın Apple’ın şirket içinde kullandığı bir veri kodunu içerdiğini belirtti. Eğer bu doğruysa görüntüdeki adam, iPhone 17 Pro modelini test eden bir Apple çalışanı olabilir. Tabii ki bunların hepsi birer iddia olduğu için şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Telefonun gerçekten böyle gözüküp gözükmeyeceğini eylülde göreceğiz.