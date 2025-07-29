Jack Dorsey'in geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Bluetooth tabanlı mesajlaşma uygulaması Bitchat, App Store'a geldi. Uygun iPhone, Mac, iPad ve hatta Vision Pro cihazlardan indirilebiliyor.

Şu anki ismi X olan Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir gelişme ile karşımıza çıkmıştı. Dorsey, “Bitchat” ismi verilen merkeziyetsiz bir mesajlaşma platformu duyurmuştu. Bu platform, kullanıcılara internetsiz ve güvenli bir şekilde mesajlaşma deneyimi vadediyordu.

Bitchat, ilk başta Android cihazlarda test edilmeye başlanmıştı ve iPhone’da yoktu. Şimdi ise bekleyiş sona erdi. Dorsey, X üzerinden yaptığı bir açıklamayla Bitchat’in App Store’a da eklendiğini duyurdu.

iPhone, Mac, iPad gibi cihazlara indirilebiliyor

Bitchat’in App Store sayfamıza buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ülkemizden de indirilebiliyor. Uygulama iOS 16 ve üstü iPhone’larda, macOS 13 işletim sistemli ve minimum M1 çipli Mac modellerinde çalışacak. Ayrıca Apple Vision Pro ile de uyumlu olacağını da belirtmeden geçmemek gerek.

Bitchat, mesajlaşma için Bluetooth teknolojisinden yararlanıyor. Bu sayede herhangi bir internet bağlantısı gerekmeden, 300 metreyi aşabilen mesafelere kadar mesajlaşma deneyimi sunabiliyor. İnternet erişiminin olmadığı yerlerde, felaket bölgelerinde insanların işine yarayabilecek bir uygulama diyebiliriz. Üstelik üst düzey güvenlik sunması da avantajlarından.

Bitchat nasıl indirilir?

Bitchat uygulamasını Android ve iOS için yukarıdaki bağlantıları kullanarak cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Bitchat ile sunulan bazı özellikler