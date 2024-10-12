iPhone 16 serisinin ardından artık tüm gözler iPhone 17 serisine çevrildi ve bugün iPhone 17 Pro Max'e dair yeni bir detay ortaya çıktı.

2025 yılında piyasaya sürülecek yeni iPhone serisi içerisinde 12GB RAM'e sahip tek modelin iPhone 17 Pro Max olacağı iddia ediliyor.

iPhone 16 serisinin tanıtımının ardından gözler şimdiden iPhone 17'ye çevrildi ve bir süredir yeni seriye dair birçok iddia ortaya atılmış durumda. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre serinin en üst modeli olacak olan iPhone 17 Pro Max, 12 GB RAM ile gelecek, iPhone 17 Pro ise ilginç bir şekilde 8 GB RAM'e sahip olacak.

iPhone 17 Pro Max sınırlı sayıda stoğa sahip olabilir

Sızıntıların kaynağı olarak tanınan Yeux1122 ve @Jukanlosreve'ye göre Samsung'un RAM modülü üretim hattında yaşadığı sorunlar, Apple'ın ihtiyaç duyduğu kadar bileşeni temin edememesine yol açıyor. Bu da iPhone 17 Pro Max modellerinin yeni seride çok daha sınırlı sayıda üretilebileceği anlamına geliyor.

Esasında bu iddia tamamen yeni sayılmaz. Ünlü analist Ming-Chi Kuo da daha önce iPhone 17 Pro Max’in 12 GB RAM ile geleceğini öne sürmüştü ancak Kuo, bu RAM artışının arkasındaki teknik nedenlere dair detay vermemişti.

12 GB RAM ile Apple Intelligence daha iyi performans sunacak

Apple’ın her yıl yeni iPhone serisini Eylül ayında tanıttığı göz önüne bulundurulduğunda, iPhone 17 serisinin tanıtımına da daha uzun bir süre var ve bu nedenle planlarda daha birçok değişiklik görebiliriz.

Yine de RAM'in cihazların performansında önemli bir etkene sahip olduğu ve özellikle yapay zekâ görevlerinde ciddi bir rol oynadığı göz önünde bulundurulduğunda; iPhone 17 Pro Max’in, Apple'ın yapay zekâ teknolojileriyle ilgili görevlerde serideki diğer modellerden daha üstün performans sergileyeceği aşikâr gibi görünüyor.

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