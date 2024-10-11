Apple, bu yıl standart iPhone 16 modellerinde kullandığı yeni pil çıkarma mekanizmasını iPhone 17 Pro serisine taşımayı planlıyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone 17 Pro modellerinin pil değişimini kolaylaştıracak bir iç tasarım yeniliğiyle geleceği iddia ediliyor.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, geçen ay tanıttığı iPhone 16 serisinden ilham alarak, iPhone 17 Pro'da da daha iyi tamir edilebilirlik sunmak üzere benzer bir pil değişimini kolaylaştırma odaklı iç tasarım yeniliği ile gelecek.

Apple kendi kendine tamir için olanaklarını artırıyor

iPhone 16'daki bahsi geçen tasarım yeniliği, yeni modellerin özellikle pil çıkarma ve değiştirme sürecinin kolaylaşmasını sağlamıştı. Standart iPhone 16 modelleri, elektriksel olarak indüklenmiş yapışkan kullanarak pilin daha kolay çıkarılmasını sağlayan bir mekanizmaya sahip ancak bu mekanizma iPhone 16 Pro modellerinde yer almadı ve bu modeller hâlâ geleneksel yöntemleri kullanıyor.

Bugün Majin Bu'nun paylaştığı detaylara göre iPhone 17 Pro, iPhone 16'nın standart modellerinde görülen elektriksel pil çıkarma sistemine sahip olacak. Bu sistem sayesinde pil değişim süreci daha hızlı ve kullanıcı dostu hâle getirilecek.

Hatırlayacağınız üzere Apple, kendi yetkili servisleri dışında kullanıcıların da kendi cihazlarını kendi kendilerine tamir etmelerine olanak tanıyacak araçlar sunmaya başlamıştı. Bu tip atılımlar, bu süreçlerin daha kolay ve sancısız olmasını sağlıyor.

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