iPhone 17 Pro Max ile iPhone 18 Pro Max'i Karşılaştırdık: Farkları Ne?

Apple, merakla beklenen lansmanında yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'i tanıttı. Değişken diyaframlı devrimsel ana kamera, uzay mekiği gücündeki A20 Pro çip, uzun pil ömrü ve yeni nesil modern teknolojileriyle aramıza katıldı.

Peki iPhone 17 Pro Max ile 18 Pro Max arasındaki farklar neler?

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Bu sorunun cevabını vermek için öncelikle iki telefonun özelliklerini tek tek ele alalım.

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Tasarım ve Boyut

iPhone 18 Pro Max ile iPhone 17 Pro Max'i yan yana koysak aradaki farkı anlama şansımız renkler dışında neredeyse yok. İki cihaz da 6,9 inçlik ekran boyutuna, 78 mm genişliğe, 163,4 mm yüksekliğe ve 8,75 mm kalınlığa sahip.

Ancak ağırlık kısmında aralarında hissedilebilir bir fark var:

iPhone 17 Pro Max: 231 gram

iPhone 18 Pro Max: 249 gram

iPhone 18 Pro Max'in bu ağırlığının sebebi ise içine sığdırılan daha büyük batarya ve yenilenen mekanik kamera donanımları. Renk paletinde de ayırt edici renkler mevcut: Siyah, Gümüş ve Buzul Rengi'nin yanında bu yıl seriye damga vuran yepyeni bir "Burgonya" seçeneği eklendi.

Kasa aynı ama Dynamic Island küçük

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Ekran paneline baktığımızda Apple'ın iki modelde de aynı kaliteyi sunduğunu görüyoruz. Her iki cihazda da 6,9 inç OLED Super Retina XDR ekran, 120 Hz ProMotion akıcılığı, Always-On ve açık havada 3000 nit parlaklığı mevcut. Dolayısıyla sadece ekrana bakıp dramatik bir değişim görmek pek mümkün değil.

Ekrandaki asıl fark ise iPhone 18 Pro Max’te Dynamic Island’ın fiziksel olarak küçültülmesi. Üstelik Bu yeni ve ufalan çentik alanı, iOS 27 ile birlikte aynı anda üç farklı Canlı Etkinliği gösterebiliyor.

Kamera

İki model arasında makası en çok açan bölüm ise kamera. iPhone 17 Pro Max’in 48 MP Fusion kamerası ƒ/1.78 sabit diyaframa sahipti. Yani lens açıklığı gece de gündüz de aynıydı. iPhone 18 Pro Max ise fotoğrafçılıkta çığır açarak ƒ/1.48 ile ƒ/4.0 arasında mekanik olarak değişebilen altı bıçaklı değişken diyafram sistemiyle geliyor.

Bu da loş ve karanlık ışık çekimlerinin daha net olmasını, arka planı bulanıklaştırmayı manuel olarak kontrol edebilmemizi, kalabalık fotoğraflarda arka tarafın da aynı netliğe sahip olmasını ve diyaframı, enstantaneyi, beyaz dengesini ayarlayabilmemizi sağlıyor.

Telefoto (Zoom) ve Ön Kamera

İki modelde de 48 MP Fusion Telefoto lens bulunuyor. 100 mm odak uzaklığı, 4x optik zoom ve 200 mm eşdeğerinde 8x optik kalitede çekim imkanı aynı şekilde devam ediyor. Ön kameraya bakıldığında ise iki cihazda da 18 MP Center Stage selfie kamerası yer alıyor.

İşlemci ve Soğutma

iPhone 17 Pro Max’teki A19 Pro zaten günümüzde her işin üstesinden gelebilen bir çipti. Ancak iPhone 18 Pro Max ile gelen 2 nanometrelik A20 Pro, olayı başka bir boyuta taşıyor.

%50 daha fazla bellek bant genişliği,

%40 daha hızlı 7 çekirdekli GPU,

Ve yapay zeka performansını ikiye katlayan 32 çekirdekli Çift Neural Engine

A20 Pro sadece güçlü değil, yeni paketleme mimarisi sayesinde doğrudan iPhone 17 Pro'dakinden 3 kat daha geniş yüzey alanına sahip buhar haznesine bağlanıyor. Bu da saatlerce telefonu kullansanız bile ısınarak kasmasını engelleyeceği anlamına geliyor.

Batarya

Geldik birçok kişinin merak ettiği pil ömrüne. Apple güncel verilerine bakınca şu tablo bizi karşılıyor:

iPhone 17 Pro Max: 37 saate kadar video oynatma

iPhone 18 Pro Max: 43 saate kadar video oynatma

Kağıt üstündeki 6 saatlik ekstra süre, iPhone 18 Pro Max'i "bugüne kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone'u" noktasına taşıyor.

Üstelik hızlı şarjda da sınıf atlanmış görünüyor. 18 Pro Max, sadece 15 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor. Hatta 5 dakikalık şarj bile size yaklaşık 7 saatlik video oynatma süresini verebildiği görülüyor.

Yapay Zekâ

Yapay zekâ tarafında ise her iki telefon da iOS 27 ile gelen Apple Intelligence özelliklerini destekliyor. Ancak 18 Pro Max, yeni A20 Pro çipi ve çift Neural Engine donanımı sayesinde yeni nesil Siri AI ve görsel yapay zeka araçlarını cihaz içinde çok daha hızlı ve akıcı işleyebiliyor.

Eğer iPhone 17 Pro Max kullanıcısıysanız, üst modele geçip geçmeme konusunda karar verirken telefonu nasıl kullandığınızı göz önünde bulundurmanız fayda sağlar. Örneğin telefonu temel olarak sosyal medya, mesajlaşma ve rutin işlerde kullanıyorsanız iPhone 17 Pro Max zaten ekranı, işlemcisi ve zoom kamerasıyla hâlâ piyasanın en güçlü telefonlarından biri.

Ancak fotoğraf ve video çekimini daha profesyonel düzeyde yapmak istiyorsanız, şarj konusunda daha uzun bir beklentiniz varsa iPhone 18 Pro Max iyi bir yükseltme olabilir.