Güvenilir bir kaynak, iPhone 17 Pro Max'in kılıflarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf, aslında telefonun kendisinin tasarımını da ortaya koyuyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın büyük olasılıkla eylül ayında duyuracağı iPhone 17 serisi, büyük bir tasarım değişikliğine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Bir süredir ortalıkta dolaşan iddialara göre Apple, kamera çıkıntısı bölümünde oldukça radikal değişiklikler yapacak.

Peki iPhone 17 serisinin en üst düzey modeli olan iPhone 17 Pro Max, nasıl görünecek? İşte bu sorunun cevabı, güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Sonny Dickson tarafından verildi. X hesabında bir paylaşım yapan Dickson, iPhone 17 Pro Max kılıfları üzerinden aslında telefonun kendi tasarımını gözler önüne sermiş oldu.

İşte iPhone 17 Pro Max'in muhtemel tasarımı

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere iPhone 17 Pro Max'in kamera çıkıntısı, daha önce de sızdırıldığı gibi oldukça büyük bir alana yayılacak. Ancak kamera düzeni yine değişmeyecek. Üçlü kamera kurulumu sol tarafta bulunmaya devam edecek. LED flaş ile diğer sensörler ise çerçevenin sağ tarafına yerleştirilecek.

Son dönemlerde sık sık görmeye başladığımız tasarım, paylaşılan kılıf görüntüleriyle bir kez daha doğrulanmış durumda. Peki bu yeni tasarım, iPhone 17 Pro satışlarını nasıl etkileyecek? İşte herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını öğrenmek için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.