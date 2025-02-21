iPhone 17 Air, iPhone 16e'de Bulunmayan Bir Özelliğe Sahip Olacak

Apple'ın en ince iPhone'u olacak olan iPhone 17 Air, iPhone 16e'de olmadığı için eleştirilen bir özelliğe sahip olacak.

Apple, iPhone serisinde büyük değişimlere giderken, yeni iPhone 17 Air modeli hakkında heyecan verici gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Daha ince ve şık bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone 17 Air, en ince iPhone olacak olmasının yanı sıra iPhone 16e'de bulunmayan MagSafe şarj özelliğine de sahip olacak.

iPhone 17 Air'de MagSafe desteği bulunacak

iPhone 16e, Apple'ın en ucuz iPhone modellerinden biri oldu ve en çok eleştirilen noktası MagSafe desteğinden yoksun olmasıydı. İlk başta bu durumun Apple’ın yeni C1 modeminden kaynaklandığı düşünülse de şirket bu iddiaları reddetti.

Başlarda aynı C1 modeminin iPhone 17 Air'de de kullanılacağı düşünülse de yeni gelişmeler şirketin bu modelde MediaTek'in Wi-Fi çipini kullanacağını ortaya koydu. Bu da yeni modelde MagSafe şarj özelliğinin bulunacağının bir diğer güçlü göstergesi.

Eğer MagSafe desteği korunursa iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadarki en ince ve en şık telefonu olarak öne çıkacak, üstelik kablosuz şarj desteğini de sunmaya devam edecek. Apple’ın resmî duyurusuna kadar kesin bir şey söylemek zor, bu nedenle şimdilik bunların söylentilerden ibaret olduğunu belirtelim.

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