Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 17'nin Pro serisine özel getireceği yeni renk seçenekleri gün yüzüne çıktı.

Apple son yıllarda iPhone serilerinde çok fazla canlı renkler kullanmak yerine daha koyu ve mat tonlara sadık kalıyor. Genellikle serideki telefonlar piyasaya sürüldükten bir süre sonra daha farklı renk seçeneklerini satışa sunan Apple, gelecek yıl iPhone 17 Pro serisi ile cıvıl cıvıl renklere sahip olacak.

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen iPhone 16 serisi, önceki yıllara kıyasla daha canlı renk seçenekleri ile gelmiş olsa da iPhone 17 Pro serisinin sahip olacağı iddia edilen renk seçenekleri birçok kullanıcının kılıf kullanmayı bırakmasına yol açacak gibi görünüyor.

iPhone 17 Pro serisi ile gelecek yeni renklere dair sızıntı, daha önce de sızıntılarıyla bilinen Majin Bu'dan geliyor. Majin Bu'nun belirttiğine göre ortaya çıkan üç yeni renk, Pro serisine özel olacak.

iPhone 17 Pro - Cam Göbeği (#004349)

iPhone 17 Pro - Yeşil (#4f00b7)

iPhone 17 Pro - Koyu Yeşil (#003800)

Peki siz iPhone 17'de göreceğimiz bu yeni renkler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.