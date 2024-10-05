Apple'ın tedarikçilerle anlaştığı yeni bir OLED ekran teknolojisi sayesinde yeni iPhone modeli en ince iPhone olma yolunda.

Apple’ın iPhone serisi telefonlar arasında en az satışa sahip olan Plus modelini bir süredir Slim model ile değiştirmek istediği gün yüzüne çıkmıştı. Şirket ortaya çıkan yeni gelişmelere göre bu değişikliği iPhone 17 serisi ile gerçekleştirecek ve iPhone 17 Slim, yeni bir OLED ekran teknolojisini içerisinde barındıracak.

Yıllar içinde iPhone Plus modellerinin düşen satışları nedeniyle Apple’ın bu seriyi daha ilgi çekici bir alternatifle değiştirmek istediği konuşuluyordu ve bu değişiklik sayesinde yeni model ilgiyi üzerine çekecek. Dahası iPhone 17 Slim'in iPhone 17 Pro Max modelinden de daha pahalı olacağı konuşuluyor.

iPhone 17 Slim'in ekranını Novatek geliştirecek

DigiTimes tarafından sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Slim, son derece ince bir tasarıma sahip olacak. Bunun nedeni ise Tayvan merkezli Novatek adlı bir firmanın geliştirdiği yeni bir TDDI (Dokunmatik ve Ekran Sürücüsü Entegrasyonu) OLED ekran paneli. Bu yeni panel teknolojisi, dokunmatik sensör katmanını ve ekran sürücüsünü tek bir bileşen içinde birleştiriyor. Bu da cihazın kalınlığını önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılıyor.

Her ne kadar bu gelişme bir anda satışları etkilemeyecek olsa da her yıl giderek kalınlaşan iPhone serisinin birkaç milimetre incelmesini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Üstelik şirket bu yeni ekran teknolojisini sadece iPhone 17 Slim ile değil, Apple Watch ve iPad modellerinde de test etmeyi planlıyor.

Elbette şu an tüm bu bilgiler sadece söylentilerden ibaret. Hatta bazı kaynaklar, iPhone 17 Slim’in sadece bir pazarlama stratejisi olabileceğini ve cihazın farklı bir isimle piyasaya sürülebileceğini de belirtiyor. Şimdilik söylentilerin doğru olup olmadığını görmek için bir yıl daha beklememiz gerek.

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