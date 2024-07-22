Daha iPhone 16 çıkmadan iPhone 17 serisi hakkında detaylı bilgiler geldi. Sızıntı, cihazların ekran boyutları, fiyatları ve diğer özelliklerini detaylandırıyor.

Apple’ın, iPhone 16 modellerini bizlerle buluşturmasına daha iki ay olsa da şimdiden 2025’te piyasaya sürülecek iPhone 17 serisiyle ilgili bilgiler görüyorduk. Serinin, Slim isimli Plus yerine geçecek yepyeni bir modelle bizleri buluşturacağı söyleniyordu.

Bugün ise iPhone 17 serisinin tamamından bilgiler geldi. Ice Universe olarak bilinen güvenilir sızıntı kaynağı, 4 modelin de ekran detaylarını ve fiyatlarını bizlerle buluşturdu.

120 Hz ekranlarla gelecek iPhone 17 serisinin ekran boyutları ve fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 17 – 6,27 inç LTPO ekran (799 dolar)

– 6,27 inç LTPO ekran (799 dolar) iPhone 17 Pro – 6,27 inç LTPO ekran (1.099 dolar)

– 6,27 inç LTPO ekran (1.099 dolar) iPhone 17 Pro Max – 6,86 inç LTPO ekran (1.199 dolar)

– 6,86 inç LTPO ekran (1.199 dolar) iPhone 17 Slim – 6,65 inç LTPO ekran (1.299 dolar)

Sızıntıya baktığımızda tüm modellerin ilk kez LTPO ekranlarla donatılacağını görüyoruz. Bu da ProMotion ekranla ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunabilecekleri anlamına geliyor. ProMotion, normalde Pro modellere özeldi. Ancak şirket, 17 serisinde tüm modellere entegre edecek gibi görünüyor.

Fiyatlara baktığımızda bir değişiklik görmüyoruz. Standart ve Pro Max modelleri aynı fiyatlarla sunulacak gibi. Sadece Pro modelde bir değişiklik olabilir. Bunun nedenine en sonda değindik. Plus yerine geçecek Slim modelin ise beklendiği gibi en pahalı model olacağı görülebiliyor. 6,65 inçlik büyük büyük bir ekranla gelecek modelin, daha hafif ve ince bir iPhone olması bekleniyor.

Pro modellerde 12 GB RAM olacak

Bunlar dışında gelen bilgilere göre Pro modellerde 12 GB RAM ve 48 MP’lik üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz. Her ikisi de iPhone’larda bir ilk olacak. A19 Pro çip de gelen bilgiler arasında.