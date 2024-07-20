iPhone SE 4 ile İlgili Bomba İddia: iPhone 16'ya Benzeyecek!

iPhone SE 4'ün tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Çinli bir kaynağa göre Apple, iPhone SE 4'te iPhone 16'nın tasarımını benimseyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen iPhone SE 4 modeli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çinli bir sızıntı kaynağı, bu akıllı telefonun tasarım açısından iPhone 16'ya benzeyeceğini duyurdu. Benzer bir iddia, 2024'ün başlarında da gündeme gelmişti.

Apple'ın yıllardır beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli, geçtiğimiz yıllarda iPhone 14'e benzeyeceği iddiaları ile gündemdeydi. Ancak gelen son haberler, durumun böyle olmayacağını gözler önüne seriyor. Apple'ın iPhone 16'da göstereceği dikey kamera yerleşimi, yepyeni uygun fiyatlı iPhone'da da kullanılacak.

iPhone SE 4 muhtemelen böyle görünecek

iPhone SE 4, Apple için oldukça önemli bir model olacak gibi görünüyor. Çünkü dördüncü nesil iPhone SE'de ilk kez OLED ekran, Dynamic Island ve Face ID teknolojileriyle donatılacak. Hatta bazı sızıntı kaynakları, iPhone SE 4'te üçlü kamera kurulumu olabileceğini de söylüyorlar.

Apple, iPhone SE 4 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefonun artık çok yakında olduğuna inanılıyor. Pek çok kaynağa göre Apple, dördüncü nesil iPhone SE'yi gelecek yıl piyasaya sürecek. Apple'ın gerçekleştireceği lansman, iPhone SE 4 ile ilgili tüm gizemlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.