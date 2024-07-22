Apple'ın iOS 17.6'yı yayımlamak için kolları sıvadığı öğrenildi. Peki iOS 18'den önceki son sürüm olması beklenen iOS 17.6, hangi yeni özelliklerle donatılacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. iOS 18 için beta sürecini resmen başlatan şirketin, iOS 17'yi de unutmadığı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre şirket, iOS 17.6'yı çok yakında yayımlayacak.

Apple, iOS 17'de vadettiği özelliklerin çoğunu zaten yayımladı. Hâl böyle olunca iOS 17.6'dan çok büyük yenilikler beklemek hata olacaktır. Kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, bu sürümde daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak. Ancak yine de ufak da olsa bazı değişiklikler olacak.

iOS 17.6'daki yenilikler

iOS 17.6'da geleceği bilinen tek yeni özellik, Apple TV uygulaması ile ilgili olacak. Şirket, MLS canlı yayınları için küçük klipler sağlayacak. Böylelikle canlı yayınların başını kaçıran Apple TV kullanıcıları, karşılaşmaların küçük özetlerini izleyebilecekler.

Apple, iOS 17.6'nın çıkış tarihine ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Ancak şirket, iOS 17.6 için beta sürümü zaten yayımladı. Hâl böyle olunca yeni sürümün tüm kullanıcılara ulaşması, yakın bir gelecekte gerçekleşebilir.