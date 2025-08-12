Apple, önümüzdeki yıl iPhone 16e'nin halefi olacak uygun fiyatlı iPhone 17e'yi tanıtmayı planlıyor. Peki iPhone 17e nasıl özelliklerle gelecek? Ne zaman çıkacak? İşte hakkında bildiğimiz her şey.

Apple, uzun yıllardır “SE” ismiyle devam ettirdiği uygun fiyatlı iPhone yaklaşımını bu yıl resmen değiştirdi. Artık bu kategoride çıkan iPhone’lar, direkt o yılki iPhone’ların ismini ve “e” ekini alıyor. Şubatta tanıtılan iPhone 16e modeli de bunlardan biri. Şirketin, bu telefonları daha sık çıkarmaya başlayacağı söylentiler arasında. Bu yüzden de iPhone 17e’nin gelebileceği konuşuluyor. Peki iPhone 17e ne zaman tanıtılacak? Nasıl özelliklerle gelecek?

Bu içeriğimizde bir sonraki uygun fiyatlı iPhone modeli olabilecek iPhone 17e hakkında bildiğimiz her şeye bakacağız. Telefon hakkında hâlâ çok bilgi bulunmasa da bazı sızıntılar var. Gelin bu sızıntılara birlikte göz atalım.

iPhone 17e ne zaman tanıtılacak? Kesin gelecek mi?

Öncelikle iPhone 17e’nin kesin geleceğini söylemek doğru olmaz ancafakatk çoğu söylenti, şirketin önümüzdeki yıl da uygun fiyatlı telefon çıkaracağını söylüyor. Eğer şirket geçen seneye uygun hareket ederse iPhone 17e modelinin Şubat 2026 tanıtılabilir. Ancak bazı sızıntılar, Mayıs 2026’da da gelebileceğini söylüyor. Normal iPhone 17 ailesi önümüzdeki ay gelecek.

iPhone 17e tasarımı ve ekranı nasıl olacak?

Boyutu 6,1 inç Panel OLED Çözünürlük 1170x2532

iPhone 17e modelinin teknik detayları hakkında çıkan bilgiler yok denilecek kadar az. Yakın zamanda gelen bilgilerde telefonda 6,1 inçlik OLED panel kullanılacağı tahmin ediliyor. Tasarımın iPhone 16e ile aynı kalacağı da gelen bilgiler arasında. Bu yüzden cihazda aynı ekran boyutunu ve özelliklerini görebiliriz. iPhone 14 benzeri tasarım devam edebilir.

iPhone 17e performansı

iPhone 17e modelindeki en büyük iyileştirme, performans tarafında olacak. iPhone 16e’de A18 çipin kullanıldığını görmüştük. iPhone 17e’de ise şirketin yeni nesil telefonlarında yer vereceği amiral gemisi işlemcisi A19 yer alacak. A19, hem performans hem de verimlilik konusunda cihazda iyileştirmeler sunacak. 8 GB RAM ve 128 GB’tan başlayan depolama göreceğimizi de tahmin edebiliriz.

İşlemci A19 RAM 8 GB Depolama 128 GB

256 GB

512 GB

iPhone 17e kamerası

Kamera tarafıyla ilgili de maalesef hiç sızıntı yok. iPhone 16e ile benzer olma ihtimali var. Yani yine 48 MP’lik tekli arka kamera görebiliriz. Önde ise Face ID yüz tanıma sistemiyle 12 MP’lik selfie kamerası olabilir. Apple, ana iPhone 17 modellerinde selfie kameralarını 24 MP’le çıkarmak istiyor. Az da olsa bir ihtimal iPhone 17e’de de aynı iyileştirmeyi görebiliriz.

iPhone 17e muhtemel teknik özellikleri

Ekran 6,1 inç, 1170 x 2532, OLED, Super Retina XDR İşlemci A19 RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 48 MP Ön kamera 12 MP Batarya - İşletim sistemi iOS 26

iPhone 17e fiyatı ne kadar olacak?

Çıkan az sayıda sızıntının biri de telefonun fiyatıyla alakalı. Öyle ki cihazın bu yılki iPhone 16e ile aynı, yani 599 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Normal iPhone 17’lerin ABD’deki vergiler yüzünden 50 dolar zamlı gelme ihtimali var. iPhone 17e’de böyle bir şey olup olmayacağı konusunda maalesef bir bilgi yok.

iPhone 17e hakkında şimdiye kadar çıkan tüm iddialara birlikte baktık. Telefonun çıkışına daha çok uzun bir süre olduğu için henüz pek bir detay yok. Şimdilik iPhone 16e’ye kıyasla çok büyük yenilikler gelmeyecek gibi görünüyor. Yeni sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz ve bu içeriğimizi güncelleyeceğiz.