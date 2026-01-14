Tüm iPhone 18 Modellerinin Ekran Boyutları ve Özellikleri Ortaya Çıktı

iPhone 18 modellerinin hepsinin ekran boyutları ve özellikleri ortaya çıktı. Pro modeller, önemli değişikliklerle gelecek.

Her sene olduğu gibi bu yılda teknoloji dünyasının gözü Apple’da olacak. Tabii ki şirketin en çok beklenen ürünleri yeni iPhone 18 modelleri. Bu telefonların Eylül 2026’da resmen bizlerle buluşmasını bekliyoruz. Sürekli iPhone 18’den sızıntılar geldiğini görüyorduk. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, iPhone 18 serisinin tüm telefonlarının ekran boyutlarını ve ekran özelliklerini paylaştı. Cihazların erken prototip sürecine girdiğini belirterek bu bilgileri bizlerle buluşturdu.

iPhone 18 serisinin ekran boyutları

iPhone 18 - 6,27 inç, 120 Hz, LTPO, Dinamik Ada

iPhone Air 2 - 6,55 inç, 120 Hz, LTPO, Dinamik Ada

iPhone 18 Pro - 6,27 inç, 120 Hz, LTPO, ekran altı Face ID kamerası

iPhone 18 Pro Max - 6,86 inç, 120 Hz, LTPO, ekran altı Face ID kamerası

Boyutlara baktığımızda iPhone 18 ve iPhone Air 2 gibi modellerin bir önceki nesle göre değişiklik almadığını ve aynı 6,27 inç ve 6,55 inçlik boyutlarla geldiğini görüyoruz. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı da yeni modellerde yerini almaya devam ediyor.

Burada dikkat çeken kısım Pro modellerde. Öyle ki iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazlarda 6,27 inç ve 6,86 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO ekranlar görebiliriz. iPhone 17 Pro’da 6.3, iPhone 17 Pro Max’te 6,9 inç ekran vardı. Yani çok az da olsa ekran boyutunda küçülmeye gidilebilir.

Ancak en büyük değişiklik bu olmayacak. iPhone 18 Pro ile birlikte Apple’ın Face ID kamerasını ilk kez ekranın altına taşımasını bekliyoruz. Böylece Dinamik Ada’nın olduğu kısım için gerekli alan azalmış olacak. Bu nedenle de daha küçük bir Dinamik Ada ve daha büyük ekran alanı görmemiz olası.

Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Doğru çıkıp çıkmayacağını ilerleyen dönemde göreceğiz. Apple’ın bu sene lansmanlarını farklı şekilde yapabileceğini belirtelim. İddialara göre iPhone 18 Pro modelleri, Air 2, katlanabilir iPhone gibi cihazlar Eylül 2026’da gelirken standart iPhone 18, iPhone 18e gibi modeller 2027’nin bahar aylarına kalabilir.