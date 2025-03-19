Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 18 Pro, sızıntı kaynaklarının gündeminde. Kaynaklar, bu telefonda 5 yeni özellik bulunacağını söylüyorlar. İşte o özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 17 ailesini duyuracak. Ancak sektör kaynakları, çoktan iPhone 18 Pro'yu konuşmaya başladılar. Resmî duyurusuna 1,5 yıl olan telefonla ilgili bazı bilgiler, şimdiden ortaya çıkmış durumda.

Peki iPhone 18 Pro'da hangi yeni özellikler bulunacak? Gelin sektörün güvenilir kaynaklarının yaptıkları açıklamalara göre iPhone 18 Pro'da göreceğimiz 5 özelliğe yakından bakalım.

iPhone 18 Pro'da bulunması muhtemel özellikler:

iPhone 18 Pro'da bulunacağı söylenen özelliklerin başında ekran altı Face ID teknolojisi geliyor. Sektörün bilindik isimlerinden Ross Young, bu özelliği ilk kez Nisan 2023'te gündeme getirmiş ve ekran altı Face ID özelliğinin 2026 yılında tüketicilerle buluşacağını söylemişti. Bazı kaynaklara göre iPhone'lar, gelecek yıl itibarıyla ekranlarında sadece selfie kamera deliğine ev sahipliği yapacaklar.

2026 yılında tanışacağımız iPhone 18 Pro'nun 48 MP ana kamerası, önemli bir iyileştirmeye ev sahipliği yapacak. Ming-Chi Kuo'ya göre ana kamera, değişken diyafram aralığı sunmaya başlayacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde sensöre ulaşan ışık miktarını manuel olarak ayarlayabilecekler. Bu da daha yüksek görüntü kalitesi anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro ile ilgili konuşulan özelliklerden bir diğeri de Samsung tarafından üretilecek yeni bir kamera sensörü. Kaynaklara göre bu sensör, hassasiyeti artıracak. Daha az gürültü ve artırılmış diyafram açıklığı gibi özellikler, kaliteyi bir üst seviyeye ulaştıracak. Öte yandan; Apple, iPhone 18 Pro'da C2 olarak isimlendireceği kendi modemini kullanacak.

Sektör analistlerinden Jeff Pu, Apple'ın iPhone 18 Pro'da A20 Pro işlemci kullanacağını söylüyor. TSMC'nin üçüncü nesil 3 nm üretim mimarisinden geçecek olan bu işlemci, CoWoS isimli bir üretim teknolojisi ile daha performanslı hâle getirilecek. Pu'ya göre bu durum, Apple Intelligence performansının artmasını sağlayacak.