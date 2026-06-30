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Sosyal Medyada Viral Olan iPhone 18 Pro Sağlamlık Testi Videosu Sahte Çıktı

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Geçen hafta yaşanan Tata Electronics sızıntısına ait olduğu iddia edilen iPhone 18 Pro görüntüleri ortaya çıktı. Ancak video büyük ihtimalle sahte.

Sosyal Medyada Viral Olan iPhone 18 Pro Sağlamlık Testi Videosu Sahte Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle çalışan Tata Electronics’in devasa bir siber saldırıya uğradığını görmüştük. Saldırı sonucunda toplam boyutu 630 GB seviyelerine ulaşan 200 binden fazla dosyanın ele geçirildiği ve Dark Web üzerinden yayımlandığı bildirilmişti.

Sızdırılan veriler arasında Apple ve Tesla’ya ait birçok gizli dosya da yer alıyordu. Hatta Apple’ın daha piyasaya sürmediği ürünlerin dosyaları, görüntüleri ve bilgilerinin de sızdığı iddia edilmişti. Şimdi ise Apple’ın yaşadığı bu devasa sızıntıdan görüntüler geldiği öne sürüldü.

İçerikten Görseller

Sosyal Medyada Viral Olan iPhone 18 Pro Sağlamlık Testi Videosu Sahte Çıktı
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iPhone 18 Pro’nun dayanıklılık testi olduğu iddia edilen videosu

Tata saldırısı sonucu ortaya çıktığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu görüntüler, birçok kişi tarafından Apple’ın şimdiye kadar yaşadığı en büyük sızıntı olarak nitelendirildi.

Videoda iPhone 18 Pro modelinin kanlı canlı bir şekilde dayanıklılık testine sokulduğu iddiası var. Ancak sızıntının kaynağı olarak gösterilen Evan Blass, paylaşımı yapan hesabın kendisine ait olmadığını açıkladı ve böyle bir paylaşımı olmadığını bildirdi. Bunun ardından da Ice Universe gibi diğer sızıntı kaynakları da videoları kaldırdı.

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Yani anlayacağınız sızan görüntüleri sahte olma ihtimali de bir hayli artmış durumda. Bu yüzden şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Büyük ihtimalle gerçek olmadığını söyleyebiliriz.

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iPhone 18

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