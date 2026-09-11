Apple’ın yeni tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine ait resmi duvar kâğıtları erişime açıldı. Buradan indirebilirsiniz.

Apple, 9 Eylül günü düzenlediği lansman ile yeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Tabii ki bu etkinliğin en çok dikkat çeken ürünleri iPhone modelleriydi. iPhone 18 Pro ve Pro Max, tasarım konusunda değişiklik yaşamasa da teknik olarak önemli yeniliklerle geliyordu.

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Etkinliğin ardından şirketin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için hazırladığı özel duvar kâğıtları da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Eğer bu yeni telefonların sunduğu görsel havayı kendi mevcut cihazınızda deneyimlemek istiyorsanız yeni bir iPhone satın almak zorunda değilsiniz.

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iPhone 18 Pro duvar kâğıtlarına ücretsiz erişebiliyorsunuz

Cihazlara özel olarak tasarlanan bu arka plan görselleri internet üzerinden doğrudan indirilebilir hâle geldi. Bu içeriğimiz üzerinden iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleriyle sunulan yeni duvar kâğıtlarına ulaşabilirsiniz. İçeriğin en alt kısmına indirmeniz için ekledik.

Duvar kâğıtlarının normalde hareketlere ve cihaz etkileşimlerine tepki veren dinamik bir yapısı var. Ancak yayımlanan bu versiyonlar doğrudan iOS 27 sürümünden çekilen statik görsellerden oluşuyor. Bu yüzden hareketli değiller. Kullanıcılar bu yüksek çözünürlüklü statik görselleri cihazlarına kaydederek Fotoğraflar veya Ayarlar menüsü üzerinden kolayca arka plan resmi olarak ayarlayabiliyor. Koleksiyonda siyah, bordo, mavi ve gümüş renk tonları yer alıyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max duvar kâğıtları