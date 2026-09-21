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iPhone 18 Pro'nun DXOMark Kamera Test Sonuçları Açıklandı: Dünyanın En İyisi mi?

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Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro'nun DXOMark kamera test sonuçları açıklandı. Dünyanın en iyisi olmayı kıl payı kaçırdı.

iPhone 18 Pro'nun DXOMark Kamera Test Sonuçları Açıklandı: Dünyanın En İyisi mi?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yeni iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, geçtiğimiz günlerde resmen dünya çapında satışa sunuldu. Telefonu satın almadan önce kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de kamera performansıydı. Bu konuda en iyi sonuçları veren DXOMark, iPhone 18 Pro’nun sonuçlarını bizlerle buluşturdu.

Değişken diyafram gibi yepyeni özelliklerle gelen iPhone 18 Pro, tahmin edebileceğiniz gibi DXOMark kamera testi sonuçlarından çok iyi puanlar almayı başardı. Ancak dünyanın en iyi kameralı telefonu olmayı ucundan kaçırdı ve 2. sıraya yerleşti.

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iPhone 18 Pro'nun DXOMark Kamera Test Sonuçları Açıklandı: Dünyanın En İyisi mi?
Ekran Resmi 2026-09-21 06.45.42

iPhone 18 Pro kamera test sonuçları nasıl?

Ekran Resmi 2026-09-21 06.45.42

Apple’ın yeni amiral gemisi, genel dünyadaki tüm telefonlardaki kamera sıralamasında ve 800 dolar üzeri ultra premium segmentte toplam 172 puan alarak dünyada en iyi kameralı ikinci telefon olmayı başardı. Cihaz, 172 puan sayesinde en yüksek seviye olan “altın” sertifikasını da almayı başardı. Dünyada ilk sırada 175 puan alan Huawei Pura 80 Ultra yer alıyor. iPhone 18 Pro 3 puan ile hemen gerisinde.

iPhone 18 Pro, fotoğraflar konusunda 171 puan alırken videoda 176 puan aldı. Videodaki puanı onu dünyada en iyi video çeken kamera yapmayı başardı. Fotoğraflarda ana kamera 181, Bokeh 171, ultra geniş 152, telefoto 142 puan aldı. Videolarda ise ana kamera 189 (dünyada en yüksek puan), ultra geniş kamera 152 (dünyada en yüksek puan) ve telefoto 127 puan aldı.

iPhone 18 Pro, düşük ışık kategorisinde elde ettiği 150 puanla DxOMark veri tabanındaki tüm zamanların en yüksek skoruna da imza attı. Test ekibi; zorlu aydınlatma koşullarında bile yüksek detay seviyesi, doğru pozlama, mükemmel kontrol edilen gürültü, geniş dinamik aralık ve doğal kontrast performansına dikkat çekti.

iPhone 18 Pro’nun arkasında üç adet 48 MP çözünürlüğünde kamera kurulumu bulunuyor. Bu nesil ile birlikte hayatımıza giren en önemli donanımsal yenilik ise altı bıçaklı fiziksel iris mimarisine sahip değişken diyafram teknolojisi. Açıklığı f/1.48 ile f/4.0 arasında değişebilen bu sistem, özellikle grup portre çekimlerinde daha fazla kişiyi netleme alanında tutmaya yardımcı oluyor ve kullanıcılara manuel kontrol imkânı sunuyor.

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