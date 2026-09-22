iPhone 18 Pro ve Pro Max alan bazı kullanıcılar, Face ID sisteminde sorunlar yaşamaya başladığını bildirdi.

Apple, yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini yakın zamanda resmen piyasaya sürmüştü. Şimdi ise maalesef çıkalı birkaç gün olmadan kullanıcılardan şikâyetler gelmeye başladı.

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Yeni cihazlarına kavuşan ilk kullanıcılar, biyometrik doğrulama sistemi Face ID tarafında ciddi aksaklıklar yaşandığını bildirdi. Sorunun çok sinir bozucu bir hâle gelebildiği de belirtilmiş.

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Face ID kullanımı başarısız oluyor

Reddit ve çeşitli forumlarda paylaşılan bildirimlere göre kilitli bir uygulamayı açmak gibi belirli eylemler sırasında Face ID doğrulaması aniden başarısız oluyor. Doğrulama durduğunda cihaz kilitlenip donuyor ve ardından kendi kendine yeniden başlayarak kilit ekranına geri dönüyor. Bu sorunun kullanıcıların tamamını kapsamadığı, rastgele ve düzensiz aralıklarla ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Kullanıcıların karşılaştığı tek aksaklık kilitlenme sorunu değil. MacRumors forumlarındaki bazı kullanıcılar, cihazı ilk aldıklarında Face ID kurulumu yapmaya çalışırken doğrudan "Face ID Kullanılamıyor" mesajı aldıklarını da dile getiriyor. Cihazı sorunsuz kurabilen diğer bir kesim ise biyometrik güvenlik tarafında başka bir gariplik fark etmiş durumda.

İddialara göre sistem ayarlarında yer alan ve doğrudan cihaza bakılmadığı sürece kilidin açılmasını engelleyen "Face ID İçin Dikkat Gereksin" seçeneği açık olmasına rağmen cihazlar doğrudan bakış sağlanmasa bile kilit açmaya devam ediyor. Bu durum, biyometrik taramanın hassasiyeti ve güvenliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Apple, iPhone 18 Pro serisinde Dynamic Island alanını küçültebilmek için Face ID’nin kızılötesi kamerasını ekranın sol üst köşesinin altına taşıdı. Yaşanan yazılımsal ve algılama problemlerinin doğrudan bu donanımsal değişimden mi kaynaklandığı yoksa tamamen yazılım optimizasyonsuzluğu mu olduğu henüz netleşmiş değil. Apple tarafından bir açıklama yok. Sorun muhtemelen gelecek bir güncelleme ile çözülecektir.