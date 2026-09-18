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iPhone 18 Pro'yu Kutudan Çıkarttığınızda Güncelleme Yapmanız Gerekecek

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Bugün satışa çıkacak iPhone 18 Pro Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modelleri, kullanıcıların eline ulaşır ulaşmaz güncelleme gerektirecek.

iPhone 18 Pro'yu Kutudan Çıkarttığınızda Güncelleme Yapmanız Gerekecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın 9 Eylül tarihinde tanıttığı iPhone 18 Pro modelleri, bugün itibarıyla resmen satışa çıkıyor. Müşteriler, Apple mağazalarından ve online olarak telefonları satın alabilecek. Ancak bilmeniz gereken önemli bir nokta var. Öyle ki kutuyu açıp doğrudan ana ekrana ulaşma heyecanı, cihazlarına kavuşacak kullanıcılar için kısa bir güncellenme molasıyla bölünecek.

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iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerini teslim alan kullanıcıların, cihazlarını aktif olarak kullanmaya başlamadan önce bir yazılım güncellemesi yapması gerekecek.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro'yu Kutudan Çıkarttığınızda Güncelleme Yapmanız Gerekecek
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Farklı sürümle gelmeleri nedeniyle güncelleme gerekecek

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Gelen bilgilere göre Apple'ın yeni nesil donanımları, fabrikadan ilk gün dağıtılan resmi işletim sistemi sürümlerinden farklı yapı numaralarıyla sevk ediliyor. Lojistik süreçleri nedeniyle ambalajlanan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, kutudan iOS 27’nin 24A427 veya 24A8428 yapı numarasına sahip sürümleriyle çıkıyor.

Ancak Apple'ın bu hafta başı tüm kullanıcılara dağıttığı resmi iOS 27 lansman sürümünün yapı numarası 24A437 olarak belirlenmişti. Aradaki bu farkı nedeniyle, cihazını ilk kez açıp kurulum aşamasına geçen kullanıcıların karşısına doğrudan yazılım güncelleme ekranı gelecek. Kısa sürede hâllolacak bir şey olduğu için çok beklemenize gerek olmayacak.

Benzer bir durum akıllı saat tarafında da yaşanıyor. Satışa sunulan Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modelleri, fabrikadan watchOS 27'nin 24R359 derleme numaralı sürümüyle yüklenmiş olarak geliyor. Fakat işletim sisteminin resmî lansman yapısı 24R364 numarasını taşıyor. Bu sebeple saatlerini iPhone ile eşleştiren kullanıcılar da ilk kurulum esnasında güncelleme adımıyla karşılaşacaklar.

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