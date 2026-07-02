Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Sızdırıldı: Pil Ömrüne Büyük İyileştirme Geliyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Sızdırıldı: Pil Ömrüne Büyük İyileştirme Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, büyük heyecanla beklenen iPhone 18 Pro modellerini önümüzdeki eylül ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça bu telefonlar hakkında daha fazla bilgi geliyordu. Şimdi ise batarya konusunda önemli bir sızıntı yaşandı.

Bundan haftalar önce sizlerle paylaştığımız bir haberde iPhone 18 Pro modellerinin fiziksel SIM ve eSIM’lı versiyonlar olmak üzere ülkelere göre değişen 2 farklı versiyonla gelebileceğini aktarmıştı. Şimdi gelen haberler ise eSIM’lı olan hakkında.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Sızdırıldı: Pil Ömrüne Büyük İyileştirme Geliyor!
18

iPhone 18 Pro Max 5.500 mAh’e yakın bir bataryayla gelebilir

18

  • iPhone 18 Pro - 4056 mAh (fiziksel SIM) / 4288 mAh (eSIM)
  • iPhone 18 Pro Max- 5235 mAh (fiziksel SIM) / 5425 mAh (eSIM)

Weibo üzerinden gelen bir sızıntıya göre iPhone 18 Pro Max modelinin sadece eSIM bulunan versiyonu, neredeyse 5500 mAh’e denk gelen 5425 mAh'lik bir bataryayla gelebilir. Fiziksel SIM yerine eSIM olması, bataryaya daha fazla alan açıyor ve büyük bir pille gelmesini sağlıyor. SIM’lı olan Avrupa versiyonunun ise 5235 mAh olması bekleniyor.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa önceki nesil iPhone 17 Pro Max’ten %6,6 civarında daha büyük bir bataryayla gelecek demek. Fiziksel SIM’lı olanda ise %8,52’lik bir yükselme olacak. Geçen seneki iPhone 17 modellerinde eSIM’lı olan 5088, fiziksel SIM’lı olan ise 5425 mAh bataryaya sahipti.

Daha büyük batarya, iPhone’ların pil ömrünü çok daha iyi hâle getirecek. Apple, normalde Android markalar gibi dev bataryalar sunmasa da her zaman pil ömrü konusunda başarılı iPhone’lar üretiyor. BUnun nedeni de şirketin donanım ve yazılım optimizasyonu başarısı. Böylece çok büyük batarya olmadan yüksek pil ömrü elde edilebiliyor. Bu optimizasyonun 5500 mAh’lik birleşmesi gerçekten güzel sonuçlar doğurabilir.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com