iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

Apple, büyük heyecanla beklenen iPhone 18 Pro modellerini önümüzdeki eylül ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça bu telefonlar hakkında daha fazla bilgi geliyordu. Şimdi ise batarya konusunda önemli bir sızıntı yaşandı.

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Bundan haftalar önce sizlerle paylaştığımız bir haberde iPhone 18 Pro modellerinin fiziksel SIM ve eSIM’lı versiyonlar olmak üzere ülkelere göre değişen 2 farklı versiyonla gelebileceğini aktarmıştı. Şimdi gelen haberler ise eSIM’lı olan hakkında.

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iPhone 18 Pro Max 5.500 mAh’e yakın bir bataryayla gelebilir

iPhone 18 Pro - 4056 mAh (fiziksel SIM) / 4288 mAh (eSIM)

iPhone 18 Pro Max- 5235 mAh (fiziksel SIM) / 5425 mAh (eSIM)

Weibo üzerinden gelen bir sızıntıya göre iPhone 18 Pro Max modelinin sadece eSIM bulunan versiyonu, neredeyse 5500 mAh’e denk gelen 5425 mAh'lik bir bataryayla gelebilir. Fiziksel SIM yerine eSIM olması, bataryaya daha fazla alan açıyor ve büyük bir pille gelmesini sağlıyor. SIM’lı olan Avrupa versiyonunun ise 5235 mAh olması bekleniyor.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa önceki nesil iPhone 17 Pro Max’ten %6,6 civarında daha büyük bir bataryayla gelecek demek. Fiziksel SIM’lı olanda ise %8,52’lik bir yükselme olacak. Geçen seneki iPhone 17 modellerinde eSIM’lı olan 5088, fiziksel SIM’lı olan ise 5425 mAh bataryaya sahipti.

Daha büyük batarya, iPhone’ların pil ömrünü çok daha iyi hâle getirecek. Apple, normalde Android markalar gibi dev bataryalar sunmasa da her zaman pil ömrü konusunda başarılı iPhone’lar üretiyor. BUnun nedeni de şirketin donanım ve yazılım optimizasyonu başarısı. Böylece çok büyük batarya olmadan yüksek pil ömrü elde edilebiliyor. Bu optimizasyonun 5500 mAh’lik birleşmesi gerçekten güzel sonuçlar doğurabilir.