iPhone 18 Pro Max Oyun Testine Girdi: Yenilenen Soğutma Sistemi Ne Kadar Etkili?

iPhone 18 Pro Max oyun testleri, yeni buhar odası soğutma sisteminin sıcaklık farkını ve sürdürülebilir performansını ortaya koyuyor.

Apple, yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde 2 nm mimarisine sahip yeni çip setinin yanı sıra daha büyük buhar odası teknolojisine yer verdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirket, ısı transferini iyileştirmek amacıyla telefonun iç tasarımını sil baştan ele alarak A20 Pro çipinin doğrudan bu yeni buhar odasına temas etmesini sağladı ancak yapılan ilk oyun testleri, bu tasarım değişikliğinin sıcaklık değerlerinde beklenenden daha mütevazı bir fark yarattığını ortaya koyuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Oyun oynarken sıcaklıklar ne durumda?

YouTuber The Tech Chap tarafından yayınlanan inceleme videosunda, iPhone 18 Pro Max’in oyun performansı ve sıcaklık değerleri önceki modellerle kıyaslandı. 10 dakikalık yoğun oyun sürecinin ardından yapılan ölçümlerde şu sonuçlar elde edildi:

iPhone 16 Pro Max : 42,9 °C ile en yüksek sıcaklığa ulaştı.

: 42,9 °C ile en yüksek sıcaklığa ulaştı. iPhone 17 Pro Max : 38,7 °C sıcaklık değerinde kaldı.

: 38,7 °C sıcaklık değerinde kaldı. iPhone 18 Pro Max: 37,2 °C seviyesinde ölçüldü.

iPhone 17 Pro Max ile iPhone 18 Pro Max arasındaki yaklaşık 1,5 °C'lik fark ilk bakışta belirgin bir sıçrama gibi görünmeyebilir ancak buhar odası teknolojisinin temel amacı ısıyı tamamen yok etmek değil, gövdeye eşit dağıtarak cihazın yüksek performansı uzun süre korumasını sağlamaktır.

Android rakipleriyle kıyaslarsak sonuç ne?

YouTuber Geekerwan tarafından gerçekleştirilen testlerde ise iPhone 18 Pro Max, OnePlus 15 ve harici soğutma fanına sahip iQOO 15 Ultra gibi üst düzey Android modelleriyle karşılaştırıldı:

iPhone 18 Pro Max : 5,9 W güç tüketiminde 44,3 °C iç sıcaklığa ulaştı.

: 5,9 W güç tüketiminde 44,3 °C iç sıcaklığa ulaştı. OnePlus 15 : 6,1 W güç tüketiminde 47,2 °C sıcaklık sergiledi.

: 6,1 W güç tüketiminde 47,2 °C sıcaklık sergiledi. iQOO 15 Ultra (Fan Kapalı) : 5,9 W güç sınırında 47,2 °C seviyesinde çalıştı.

: 5,9 W güç sınırında 47,2 °C seviyesinde çalıştı. iQOO 15 Ultra (Fan Açık): 7,3 W güç limitine ulaşırken 46,2 °C sıcaklık kaydetti.

Test sonuçları, iPhone 18 Pro Max'in dâhili soğutma mimarisi sayesinde yüksek güç limitlerinde dahi rakiplerine kıyasla daha düşük iç sıcaklıklarda kararlı bir performans sunduğunu gösteriyor.