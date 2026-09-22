iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra: A20 Pro'nun Gücüne İnanamayacaksınız!

iPhone 18 Pro Max'i sentetik performans testlerine soktuk ve sonuçları Galaxy S26 Ultra ile kıyasladık.

iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra'yı sentetik performans testlerinde karşı karşıya getirdik ve şunu söyleyebiliriz ki A20 Pro ile Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasındaki fark, özellikle yapay zekâ ve ışın izleme testlerinde dikkat çekici boyutlara ulaştı.

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Akıllı telefon sektörünün en güçlü iki amiral gemisi iPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra'yı kendi sentetik performans testlerimizde karşı karşıya getirdik. Apple'ın yeni modelinde A20 Pro işlemci bulunurken Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy'den güç alıyor. Ortaya çıkan sonuçlarda iPhone 18 Pro Max, CPU testlerinden yapay zekâ iş yüklerine kadar birçok alanda Galaxy S26 Ultra'nın önünde yer aldı. Farkın en dikkat çekici hâle geldiği noktalarsa AI GPU ve ışın izleme testleri oldu.

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Önce CPU: iPhone 18 Pro Max tek çekirdekte %32 önde

Geekbench CPU sonuçlarına baktığımızda iki telefon arasındaki fark özellikle tek çekirdek performansında belirginleşiyor.

Test iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Fark Tek çekirdek 4.045 3.073 iPhone yaklaşık %31,6 önde Çoklu çekirdek 11.554 10.263 iPhone yaklaşık %12,6 önde

Bu sonucun günlük kullanım açısından anlamına değinmek gerekirse tek çekirdek performansındaki avantaj; uygulamaların açılması, arayüz tepkileri ve yüksek işlem gücü isteyen ancak tüm çekirdekleri kullanamayan görevlerde A20 Pro'nun oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.

Çok çekirdek tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 aradaki mesafeyi azaltıyor ancak burada da iPhone 18 Pro Max önde kalmayı başarıyor.

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Asıl fark yapay zekâ testlerinde ortaya çıktı

İki telefon arasındaki en çarpıcı farklardan biri Geekbench AI testlerinde karşımıza çıktı.

Geekbench AI; görüntü sınıflandırma, nesne algılama, görüntü işleme ve benzeri yapay zekâ iş yüklerini farklı sayısal hassasiyet türlerinde çalıştırıyor. Benchmark'ta daha yüksek puan daha yüksek performansı ifade ediyor ve iki kat puan, test ölçeğinde iki kat performansa karşılık geliyor.

CPU üzerinden yapay zekâ performansı

Test iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Fark Single Precision 6.792 2.833 2,40 kat Half Precision 12.199 3.818 3,20 kat Quantized 9.030 5.827 1,55 kat

CPU tabanlı yapay zekâ işlemlerinde iPhone 18 Pro Max üç kategorinin tamamında önde.

En büyük fark Half Precision testinde ortaya çıkıyor. iPhone 18 Pro Max burada Galaxy S26 Ultra'nın yaklaşık 3,2 katı skor üretiyor. Single Precision tarafında fark 2,4 kata ulaşırken Quantized testinde ise iPhone yaklaşık %55 daha yüksek skor alıyor ancak GPU hızlandırmalı AI testlerine geçtiğimizde aradaki fark çok daha fazla açılıyor.

GPU üzerinden yapay zekâ performansı

Test iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Fark Single Precision 12.825 3.076 4,17 kat Half Precision 24.323 4.529 5,37 kat Quantized 27.142 3.908 6,95 kat

Burada sonuçlar oldukça dikkat çekici. iPhone 18 Pro Max, Single Precision testinde Galaxy S26 Ultra'nın 4,17 katı, Half Precision testinde 5,37 katı skor elde ediyor. Quantized AI testinde ise fark neredeyse 7 kata çıkıyor. iPhone 18 Pro Max 27.142 puan alırken Galaxy S26 Ultra 3.908 puanda kalıyor.

Başka bir ifadeyle A20 Pro, bu özel testte yaklaşık %595 daha yüksek bir skor üretiyor. Bu sonuçlar özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ modelleri açısından A20 Pro'nun ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte sentetik AI testlerinin gerçek uygulamalardaki performansı bire bir temsil etmediğini; kullanılan model, framework ve uygulama optimizasyonlarının sonucu değiştirebildiğini de belirtmek gerek.

Ray tracing testinde iPhone 18 Pro Max'ten dört katı aşan skor

Grafik tarafında doğrudan platform karşılaştırması yapabilmek için 3DMark Solar Bay Extreme Unlimited sonuçlarına baktık.

Solar Bay Extreme, akıllı telefonlar ve diğer hafif cihazlar için hazırlanan ağır bir ışın izleme yani ray tracing testi. Test iOS'ta Metal, Android'de Vulkan gibi platforma uygun grafik API'lerini kullanmasına rağmen UL Solutions, skorların platformlar arasında karşılaştırılabileceğini belirtiyor.

3DMark Solar Bay Extreme Unlimited iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Skor 3.276 779 FPS aralığı 21-83 FPS 3-100 FPS Ortalama FPS 22,9 FPS 5,45 FPS Test sırasındaki batarya değişimi %85 → %85 %39 → %37

Skor tarafında iPhone 18 Pro Max, Galaxy S26 Ultra'nın yaklaşık 4,2 katı sonuca ulaşıyor. Ortalama kare hızında da neredeyse aynı oran ortaya çıkıyor. iPhone 18 Pro Max testi ortalama 22,9 FPS ile tamamlarken Galaxy S26 Ultra'da ortalama değer 5,45 FPS seviyesinde kaldı.

Yani bu test özelinde iPhone 18 Pro Max yaklaşık dört kat daha yüksek ortalama grafik performansı gösteriyor. Galaxy S26 Ultra'nın anlık olarak 100 FPS seviyesini görmüş olması dikkat çekici olsa da test genelindeki 5,45 FPS ortalama, performansın test boyunca aynı seviyede korunamadığını gösteriyor. Bu nedenle yalnızca maksimum FPS değerine bakmak yerine ortalama FPS ve toplam skor sonuçları çok daha anlamlı.

Özet: A20 Pro'nun farkı özellikle AI ve ray tracing tarafında

Tüm sonuçları birlikte değerlendirdiğimizde iki farklı tablo ortaya çıkıyor. Klasik CPU performansında A20 Pro avantajlı olsa da Galaxy S26 Ultra tamamen geride kalmış değil. Tek çekirdekte yaklaşık %32, çoklu çekirdekte yaklaşık %13'lük bir fark söz konusu.

Ancak konu GPU hızlandırmalı yapay zekâ işlemleri ve ağır ray tracing yüklerine geldiğinde fark birkaç kat seviyesine yükseliyor. Özellikle Geekbench AI GPU Quantized testinde elde edilen 6,95 katlık skor farkı ve Solar Bay Extreme'deki 4,2 katlık sonuç, A20 Pro'nun bu tip yeni nesil iş yükleri için ciddi miktarda performans rezervine sahip olduğunu gösteriyor.

Elbette bunların sentetik benchmark sonuçları olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Oyun performansı, kamera işleme, yapay zekâ özellikleri ve uzun süreli kullanım gibi gerçek hayat senaryolarında yazılım optimizasyonları ve termal yönetim gibi birçok farklı değişken devreye giriyor fakat elimizdeki testler üzerinden konuşacak olursak, iPhone 18 Pro Max ile Galaxy S26 Ultra arasındaki en büyük performans farkı artık klasik CPU testlerinde değil, yapay zekâ ve ray tracing gibi yeni nesil iş yüklerinde ortaya çıkıyor.