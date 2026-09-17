Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin onarım ücretlerini açıkladı.

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği lansman ile yeni iPhone 18 Pro modellerini resmen tanıtmıştı. Cihazlar, tasarımsal açıdan önceki nesille aynı olsa da teknik konuda çok daha gelişmiş özelliklerle geliyordu.

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Firma, 19 Eylül günü resmen raflarda yerini almaya başlayacak iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tamir ücretlerini de açıkladı. Apple’ın resmî sitesi üzerinden farklı senaryolara göre onarım ücretleri yayımlandı.

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iPhone 18 Pro ve Pro Max onarım ücretleri

Onarım Türü iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Pil servisi 7.339 TL 7.339 TL Arka cam hasarı 8.979 TL 8.979 TL Arka kamera hasarı 14.539 TL 14.539 TL Ekran hasarı 18.639 TL 21.519 TL Ekran ve arka cam hasarı 23.089 TL 26.139 TL Diğer hasar 89.139 TL 97.649 TL

iPhone 18 Pro modellerinin onarım ücretleri; pil değişimi, arka cam hasarı, kamera arızaları ve ekran değişim ücretleri gibi kategorilere ayrılıyor. Açıklanan resmi rakamlara göre, iPhone 18 Pro Max modelinin sadece hasarlı ekranını değiştirmek isteyen kullanıcıların 21.519 TL ödemesi gerekiyor. Aynı işlem iPhone 18 Pro modeli için ise 18.639 TL olarak belirlenmiş durumda. rakamlar, tekil parça değişimleri arasında en yüksekler.

Kullanıcıların hem ön ekranı hem de arka camı aynı anda kırmaları durumunda ise maliyet artıyor. Hem ekran hem de arka camı damage gören bir iPhone 18 Pro Max için tahmini servis bedeli 26.139 TL’ye kadar çıkıyor. Hem ekran hem de arka camı damage gören bir iPhone 18 Pro Max için tahmini servis bedeli 26.139 TL’ye kadar çıkıyor.

Tekil arızalar incelendiğinde, her iki model için de bazı parça değişim ücretlerinin eşit tutulduğu görülüyor. Örneğin, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde arka cam değişimi **8.979 TL **olarak belirlenirken, arka kamera modülünün onarım maliyeti her iki cihaz için de 14.539 TL seviyesinde. Batarya performansı düşen veya pil değişimi yaptırmak isteyen kullanıcıların ödemesi gereken tutar ise her iki model için 7.339 TL.

Listenin en yüksek maliyetli kalemi ise “Diğer hasar” kategorisinde karşımıza çıkıyor. Cihazın genel gövde değişimi veya ağır hasar durumlarını kapsayan bu kategoride tahmini servis ücreti iPhone 18 Pro Max için 97.649 TL gibi rekor bir seviyeye ulaşıyor. Düz Pro’da ise 89.139 TL olarak açıklandı. Apple yetkilileri, bu servis rakamlarının tahmini olduğunu; nihai fiyatın hasarın durumuna, yetkili servis merkezine ve kullanılacak ek parçalara göre değişiklik gösterebileceğini hatırlatıyor.