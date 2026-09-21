iFixit, iPhone 18 Pro modelini parçalarına ayırdı. Gelin telefonun iç kısmına detaylıca bakalım.

Apple’ın yeni nesil amiral gemisi iPhone modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 18 Eylül tarihi itibarıyla resmen piyasaya sürüldü. Bunun ardından da iFixit, geçtiğimiz saatlerde iPhone 18 Pro modeli için geleneksel parçalarına ayırma incelemesini yayımladı.

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Cihazın iç yapısını detaylıca inceleyen ekip; yeni değişken diyafram mekanizması, büyütülen buhar odası ve ekran altına taşınan Face ID kızılötesi kamerasının çalışma mantığını gözler önüne serdi.

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iPhone 18 Pro böyle parçalarına ayrıldı

Kamera tarafında bu yılın en büyük yeniliklerinden biri olan değişken diyafram sisteminde, optik görüntü sabitleme sistemine benzer şekilde elektromıknatıslarla kontrol edilen altı adet küçük bıçak yer alıyor. Ancak OIS ve diyafram mekanizmaları birbirinden tamamen bağımsız çalışıyor. Söküm esnasında lens yığınını ayırırken küçük diyafram bıçaklarından birinin fırlayıp çıkması, bileşen düzeyinde bir tamiratın ne kadar imkânsız olduğunu ortaya koydu.

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Elektronik ve mekanik parçaların bu kadar küçük boyutlarda entegre edildiği akıllı telefon kameralarında, micro-mekanik düzeyde parça değişimi yapmak yerine modülün tamamını değiştirmek üreticilerin standart bir yaklaşımıdır. Bu doğrultuda iFixit, değişken diyafram kısmının sıkışması veya bozulması durumunda ana kamera montajının bütünüyle değiştirilmesi gerekeceğini vurguluyor.

Ekran altı Face ID tarafında ise Apple bu yıl Pro modellerinde kızılötesi kamerayı ekran altına gizlerken; özçekim kamerası ve IR nokta projektörünü daha küçük olan Dynamic Island içinde tutmaya devam ediyor. Mikroskop altında yapılan incelemeler, Apple'ın sensörün üzerindeki piksel sıralarını birer sıra atlayarak seyrelttiğini ve böylece alt kısımdaki kızılötesi kamerayı gizlediğini ortaya koyuyor. etkinin kenarlara doğru azaldığı ve OLED katmanının altında görünür ışığı engellemek için kızılötesi geçiren bir filtre bulunduğu belirtiliyor.

iPhone 18 Pro'daki gelişmiş soğutma mimarisi ve büyütülen buhar odası da söküm işleminin öne çıkan başlıklarından biri. Apple'ın lansmanda açıkladığı üzere, A20 Pro işlemcisi silikon zar ile belleği yan yana koyan yeni bir paketleme kullanıyor. Bu tasarım belleği işlemcinin termal yolundan çıkararak çipin doğrudan buhar odasına temas etmesini sağlıyor. iPhone 17 Pro'daki buhar odasına kıyasla üç kat daha geniş bir yüzey alanına sahip olan yeni buhar odası, cihaz gövdesinin büyük bir bölümüne yayılıyor ve A20 Pro'yu termal malzeme yardımıyla doğrudan soğutma sistemine bastırıyor.

Tamir edilebilirlik açısından endişe yaratan kısım ise cihazın ekran sökümünde görüldü. iFixit ekibi, açtıkları dört adet iPhone 18 Pro cihazının üçünde ekranın etrafındaki plastik çerçevenin hasar gördüğünü bildirdi. Apple'ın iPhone 15 Pro'dan beri aynı plastik çerçeveyi kullandığı ve diğer teardown kanallarında benzer bir sorunla karşılaşılmadığı not edilse de bunun münferit bir durum mu yoksa genel bir tasarım riski mi olduğunu söylemek için henüz erken olduğunun da altı çizildi. Ekip, geliştirilmiş termal soğutma sisteminin, yapıştırıcıyı yumuşatmak için uygulanan ısıtma pedinden gelen ısıyı ekrandan uzağa çekmesi nedeniyle bu durumun yaşanmış olabileceğini tahmin ediyor.

Tutkalsız pil yuvası ve modüler kamera yapıları gibi avantajları koruyan iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, çoğu ana tamir için ekrandan giriş yapılması zorunluluğu nedeniyle iFixit'ten geçici olarak 10 üzerinden 7 tamir edilebilirlik puanı aldı. Ancak zamanla bu puan artabilir.