iPhone 18 Pro, Çok Daha İyi Selfie Kamerasıyle Gelebilir: İşte Heyecanlandıran İddia

Apple'ın iPhone 18 Pro modellerinde zaten iyi olan selfie kamerasını çok daha iyi hâle getirebileceği öne sürüldü.

Bu yıl 50. yılını kutlayan Apple, yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturmaya hazırlıyor. Tabii ki en çok beklenen ürünlerden biri de yeni iPhone modelleri. Şirketin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’i eylülde gerçekleştireceği bir lansman ile tanıtmasını bekliyoruz. Daha aylar olsa da şimdiden bu cihazlar hakkında bilgiler geliyor.

Çin merkezli sızıntı kaynağı WhyLab, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle alakalı yeni bilgileri bizlerle buluşturdu. Kaynak, Apple’ın yeni modellerinin selfie kameralarında da iyileştirmeler planladığını öne sürdü.

24 MP selfie kamerası görebiliriz

Bilindiği üzere iPhone 17 serisi, selfie kamerası konusunda büyük iyileştirmelerle gelmişti. 12 MP nihayet bırakılmış ve 18 MP’lik kare sensörlere geçilmişti. iPhone 17 serisinin selfie kamerası, böylece piyasadaki en iyi ön kameralardan biri olmayı başarmıştı ve yüksek satışlarda önemli rol oynamıştı.

Yeni sızıntıya göre Apple, iPhone 18 Pro’da selfie kamerasını bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Öyle ki şirketin 24 MP’lik selfie kamerasını iPhone 18 Pro modellerinde kullanacağı öne sürülmüş. 24 MP'ye yükseltme, selfie'lerde ve görüntülü görüşmelerde detay kalitesini artırabilir, portre çekimlerinde ve düşük ışık performansında da yardımcı olabilir. Daha önceki bazı sızıntılar da 24 MP ihtimalinden bahsetmişti. Kesin olmasa da yüksek bir ihtimalle gerçek çıkabilir.